ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２３日（日本時間２４日）にフロリダ州ダンイーデンでメッツとのオープン戦に「６番・三塁」で先発出場し、２回に“メジャー初本塁打”となる先制２ランを中堅バックスクリーンに叩き込み、２打数１安打２打点だった。６回の守備から退いた。期待された長打力に、守備でも好フィールディングを連発。早くもファンから愛されている――。

岡本のバットが描いた放物線に本拠地のファンが大歓声を上げたのは０―０の２回一死一塁だった。マウンドは右腕ホームズだ。昨季、中継ぎから先発に転向し、１２勝をマーク。今季は先発ローテーションの中心と期待されている。初球、真ん中の９４・２マイル（約１５１・６キロ）のフォーシームに積極的に打ちに行くがファウル。２球目の外角低めのスイーパーを見送り「ボール」、３球目の真ん中高めのシンカーは見送り「ストライク」とコールされた。

カウント１―２からの４球目、外角低めの８２・２マイル（約１３２・３キロ）のスイーパーをすくい上げると豪快に振り抜いた。角度２６度、打球速度１０３・４マイル（約１６６・４キロ）で高々と上がるとそのまま中堅バックスクリーンに飛び込んだ。うれしい“メジャー初安打”は米初アーチの先制２ランだ。飛距離４３１フィート（約１３１・４メートル）の文句なしの一発に観客席のどよめきはしばらく収まらなかった。

本塁打の直前に実況が「カズマ・オカモトは日本で６回、３０本以上の本塁打を放っている」と紹介したように岡本に期待されているのは長打力だ。球団公式サイトは「ブルージェイズがルーキーシーズンの岡本に求めているのは、まさに攻撃力とパワーだ」と絶賛。アーニー・クレメントは「これまで見た中で最もスムーズな右打者のスイングの一つ」と評しているという。

ＳＮＳにはブルージェイズファンの「強打者よショーにようこそ」「ブルージェイズファンはすでに大喜びだ」「ショウヘイ２・０が来た」「この男のプレーを見るのが楽しみだ」「パワーはどのリーグでも通用する」「本物のスラッガーだ」と絶賛の声であふれた。

２―２の４回二死無走者は２番手のマイナー右腕のカウント２―２からの６球目、外角低めの８３・７マイル（約１３４・７キロ）のスライダーにバットは空を切った。

オープン戦初出場の２１日（同２２日）のフィリーズ戦は２打数無安打。遊ゴロ、三ゴロと無安打だったが、ともにカットボールに積極的にバットを振った。守備では２回一死にボテボテのゴロを素早く拾って、ランニングスローで一塁でアウトにし、ファンを沸かせた。この日は４回にゴロを危なげなく処理。ボー・ビシェットがＦＡでメッツに移籍したことで米メディアでは内野守備陣を不安視する報道もあったが、実戦２試合で守備でも戦力になることを証明した。

ヤンキースなどで活躍した松井秀喜以来となる海を渡った巨人の４番。新天地で好スタートだ。