侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）の最終日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。半袖姿でマウンドへ。アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）も見守るなか、かつての同僚だったサポートメンバーの巨人・中山、湯浅ら打者のべ９人と対戦。中山には２本、湯浅には１本の安打性の当たりを許したものの、カットボールやツーシームも駆使しながら順調な仕上がりを見せた。

登板後は「いい時間になった。（捕手とは）多く質問されたのはツーシーム、シンカーの使い所。傾向などを話した。いい方向には向かっている。こういう機会をいただき、感謝している。やっと始まると気持ちが引き締まっている。引き続き丁寧に過ごしていくのは大事。捕手とコミュニケーションとるのも大事」と、手応えを振り返った。

菅野は１９日に帰国。２２日にはチームに合流後、早速ブルペン入りし、首脳陣らが見守る前で「バランスだったり、トラックマンも見ながら色々確認して」と計３９球を投じた。

２３日には連日のブルペンで計２６球を投げた。投球後はダルビッシュと１時間超にわたって話し合い。ダルビッシュはその内容に「お互いに腹を割って、いろいろ話ができた。菅野君とずっと会いたかったし、リスペクトしている投手なので、そういう時間があったというだけで、自分の中ではここ（宮崎）に来て良かったと思った」と明かしていた。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真ら多くのメジャーリーガーが選出。菅野は山本、菊池とともに先発の軸を託される見込みだ。今後は３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）に登板し、同８日の１次ラウンド第３戦・オーストラリア戦（東京ドーム）に向かう可能性が高い。

菅野は連覇へ向け「僕は一度も日本一も世界一もなったことがないので。きっとすごい景色が見えるんだろうなって思ってるので、なんとか力になれるようにしっかりやっていきたい」と意気込んでいる。充実の投球を終え、次なる戦いの地、名古屋へ向かう。