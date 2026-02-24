プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の対決が５月２日に東京ドームで実現すると２３日（日本時間２４日）、ザ・リング、ボクシング・シーンなど複数の米専門メディアが報じた。

昨年３月３１日に行われた２０２４年優秀選手表彰式の壇上で、井上が「中谷君、１年後の東京ドームで、日本ボクシングを盛り上げよう」と宣戦布告。中谷も「やりましょう」と呼応した。昨年１２月２７日には、サウジアラビア・リヤドで行われた「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」で初競演。井上はＷＢＣスーパーバンタム級１位アラン・ピカソ、中谷はＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（ともにメキシコ）に判定勝利を挙げた。

今月１７日に開催された２０２５年優秀選手表彰式では、井上が「今年５月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。みなさん、お互いの雄姿を必ず見届けてください」と明言。中谷は「ベストな選手なので、ベストな状態にして闘わないといけない」と意気込んでいた。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。