『病院に行けば治る』は誤解？ 楽観的な人ほど早く腰痛が治る理由とは!?【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】
『病院に行けば治る』は誤解！ 腰痛は楽観的な人ほど早く治る
不安や恐怖が痛みを呼ぶことも
患者さんの中には「病院に行けばどんな病気も100％治る」と思い込んでいる人がいます。確かに治療をするのは医師の役目ですが、元の健康な体に戻るかどうかは、患者さん自身の力によるところが大きいのです。
腰痛に関しても医師が注射を打ったり、薬を処方したりしても、本人の「自分で治すぞ」といった意志がなければ、病状は好転していきません。医師に頼りきり、任せきりにするのではなく、リハビリやセルフケア、生活習慣の改善など、「自分でできることは何でもやっていこう」という積極的かつ前向きな気持ちが大切です。
ちなみに、私はこれまで多くの患者さんと接してきましたが、楽観的な人のほうが治りも早いようです。痛みにおびえてばかりではなく、「明日になればよくなるかも？」くらいの大らかな気持ちが、回復の手助けになるのでしょう。
逆に、なかなか症状が改善しないタイプは、マイナス思考の強い人。「また痛みが出なければいいな、再発しなければいいな」など、常日頃から不安や恐怖にかられる後ろ向きのメンタルが、痛みを助長させてしまいます。
極度に神経質な人も同じで、毎日の痛みの程度や症状をメモするなど、病気にナーバスになり過ぎて「ハマった状態」になるケースも目にしました。病気と向き合うのはいいことですが、度を越してとらわれないようにしたいものです。
楽観的な人のほうが腰痛は治りやすい！
セルフケアやリハビリなど、自分でやれることをしっかり実践できる人、「何とかなるさ」と前向きな気持ちをもてる人は腰痛からの卒業が早めです。
腰痛が治りにくい人の特徴
□ 病院へ行けば治ると思い込んでいる。
□ すぐに医師や民間療法を頼り、誰かに何とかしてもらいたいと考えている。
□ 痛みを恐れて自分で治そうとせず、セルフケアやリハビリなどにもとり組まない。
□ ネガティブな思考をしがち。
□ 極度に痛みや再発を恐れている。
↓マイナス思考の人は要注意！
医師任せで自分では何もしない人、痛みへの不安や恐怖で前向きになれない人は、腰痛からなかなか逃れられません。
腰痛が治りやすい人の特徴
□「自分で治す」という意識が高く、セルフケアやリハビリにも積極的にとり組む。
□「段々よくなる」と楽観的に構えられる。
□ ポジティブ思考。
□「今できることを無理なくやる」など、現状の能力を冷静に判断できる。
↓早く治したいならポジティブに
自分で不調を克服しようとする積極性のある人、多少の痛みがあっても前向きに病状をとらえられる人は治癒も早くなります。
【出典】『専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話』著：吉原 潔