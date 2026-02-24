徳島大正銀行頭取・板東豊彦「地元企業経営者との人間関係をベースに、 地域になくてはならない銀行と思われる経営を」
厳しい事業環境の中 健闘する地元企業も
─ 世界的なインフレ、金融環境の不透明感などもありますが、足元の徳島県の事業環境をどう見ていますか。
板東 コロナ禍が明けて以降、この1、2年で企業の優勝劣敗がはっきりしてきていると感じます。しっかり経営をされているところと、そうでないところとに二極化されています。
─ 人口減少が多くの業界に悪影響を与えていますね。
板東 ええ。様々な業界、日本経済全体が厳しいのは間違いないと思います。ただ、ビジネスチャンスとしては円安もあって、世界が日本に魅力を感じてくれていてインバウンド（訪日外国人観光客）が訪れています。
また、外国の方々に日本で働いてもらう上では様々な問題もありますが、そうした方々の力も借りながら、日本経済を維持、拡大できる最後のチャンスが来ているのが今だと思います。
厳しい環境下でもチャンスを見つけ、チャレンジしている地域の企業はあります。そうした企業を支援していくことが我々の役割です。
─ 地域にはリスクを取ってチャレンジする経営者がいるということですね。
板東 そうです。我々としても、その企業さんに体力がなければ応援できないわけですが、過去には私の先輩頭取が、地元企業のチャレンジを、リスクを取って支援したことがありました。
その背景には、その企業がそれ以前からしっかりとした経営、実績を出してくれていたことがありました。その数字の裏付けを見て融資を即断したわけですが、その融資は銀行として決して普通の案件ではなかったんです。それを決断した先輩頭取の判断は、当行のDNAを継承したもので、私としても誇りに思っていますし、引き継いでいきたいですね。
─ 徳島県では地元の第1地銀である阿波銀行の他、歴史的に高知県の第1地銀・四国銀行も地盤を持って活動しています。両行との関係は？
板東 阿波銀行さん、四国銀行さんとも、もちろん我々のライバルです。どちらも、地域の企業に有益な情報を提供して、関係を強めようという活動をしておられます。
ただ、ライバルでありながらも、地元企業の経営者の方々を通じて共存して関係を構築しているという意味で、他の地域ではなかなかない事例だと思います。
地域を超えたグループ トモニホールディングス
─ 徳島大正銀行は、徳島銀行が大正銀行を合併し、香川銀行もグループ入りした「トモニホールディングス」を構成していますね。
板東 行政は今、地方銀行の合従連衡を求めています。その中で我々もどうチャレンジしていくかが問われています。
当行は旧大正銀行の地盤である大阪を営業エリアに持っていることもあり、他の地銀よりは成長戦略が描けているのではないかと考えています。
元々、徳島と大阪は歴史的つながりがあります。徳島の木材を始めとする産物は船を通じて大阪に運ばれるなど、物流、人流が昔からありました。大阪には「阿波座」という地名がありますが、阿波の商人が住み、産物が集まったことから、その地名がついたとも言われています。
徳島銀行も50年以上前に大阪で支店を開設しており、大阪支店、堺支店に続く3カ所は弁天町という阿波座のエリア内に出店しています。やはり、徳島は大阪とのつながりが強く、我々にとって第2のマザーマーケットとなっています。
歴史的に振り返ると、徳島銀行と香川銀行が統合してトモニホールディングスを設立したのが2010年のことです。当時頭取だった相談役の柿内愼市が決断したもので、私は当時東京で支店長を務めていました。
─ 世界的なインフレ、金融環境の不透明感などもありますが、足元の徳島県の事業環境をどう見ていますか。
板東 コロナ禍が明けて以降、この1、2年で企業の優勝劣敗がはっきりしてきていると感じます。しっかり経営をされているところと、そうでないところとに二極化されています。
─ 人口減少が多くの業界に悪影響を与えていますね。
板東 ええ。様々な業界、日本経済全体が厳しいのは間違いないと思います。ただ、ビジネスチャンスとしては円安もあって、世界が日本に魅力を感じてくれていてインバウンド（訪日外国人観光客）が訪れています。
また、外国の方々に日本で働いてもらう上では様々な問題もありますが、そうした方々の力も借りながら、日本経済を維持、拡大できる最後のチャンスが来ているのが今だと思います。
厳しい環境下でもチャンスを見つけ、チャレンジしている地域の企業はあります。そうした企業を支援していくことが我々の役割です。
─ 地域にはリスクを取ってチャレンジする経営者がいるということですね。
板東 そうです。我々としても、その企業さんに体力がなければ応援できないわけですが、過去には私の先輩頭取が、地元企業のチャレンジを、リスクを取って支援したことがありました。
その背景には、その企業がそれ以前からしっかりとした経営、実績を出してくれていたことがありました。その数字の裏付けを見て融資を即断したわけですが、その融資は銀行として決して普通の案件ではなかったんです。それを決断した先輩頭取の判断は、当行のDNAを継承したもので、私としても誇りに思っていますし、引き継いでいきたいですね。
─ 徳島県では地元の第1地銀である阿波銀行の他、歴史的に高知県の第1地銀・四国銀行も地盤を持って活動しています。両行との関係は？
板東 阿波銀行さん、四国銀行さんとも、もちろん我々のライバルです。どちらも、地域の企業に有益な情報を提供して、関係を強めようという活動をしておられます。
ただ、ライバルでありながらも、地元企業の経営者の方々を通じて共存して関係を構築しているという意味で、他の地域ではなかなかない事例だと思います。
地域を超えたグループ トモニホールディングス
─ 徳島大正銀行は、徳島銀行が大正銀行を合併し、香川銀行もグループ入りした「トモニホールディングス」を構成していますね。
板東 行政は今、地方銀行の合従連衡を求めています。その中で我々もどうチャレンジしていくかが問われています。
当行は旧大正銀行の地盤である大阪を営業エリアに持っていることもあり、他の地銀よりは成長戦略が描けているのではないかと考えています。
元々、徳島と大阪は歴史的つながりがあります。徳島の木材を始めとする産物は船を通じて大阪に運ばれるなど、物流、人流が昔からありました。大阪には「阿波座」という地名がありますが、阿波の商人が住み、産物が集まったことから、その地名がついたとも言われています。
徳島銀行も50年以上前に大阪で支店を開設しており、大阪支店、堺支店に続く3カ所は弁天町という阿波座のエリア内に出店しています。やはり、徳島は大阪とのつながりが強く、我々にとって第2のマザーマーケットとなっています。
歴史的に振り返ると、徳島銀行と香川銀行が統合してトモニホールディングスを設立したのが2010年のことです。当時頭取だった相談役の柿内愼市が決断したもので、私は当時東京で支店長を務めていました。