2月24日（火）の「相席食堂」は、囲碁将棋の根建が世界各国の格闘技を体当たりで習得し、最強の格闘王を目指すシリーズ「世界の格闘技相席」の第2弾を放送。インドネシア発祥の武術「シラット」を学ぶ。

©ABCテレビ

6世紀に生まれ、インドネシア独立戦争のゲリラ戦でも用いられた伝統武術。関節など相手の弱点を突いて運動能力を封じる「部位破壊」を目的とした技が多く、指導者の岩田先生も「中途半端な気持ちでやるんならやらない方がいい」と警告するほど危険な格闘技だというのだが…。

「虎になれ！」とゲキを飛ばす岩田さんの超スパルタ指導のもと、泣きながら技を習得した根建は、今回も格闘技歴28年の最強の相方・文田と対決！ 前回は完膚なきまでにボコボコにされた文田に、今度こそ勝利することはできるのか？

©ABCテレビ

この日は他にも「M-1グランプリ2025」王者のたくろうが、きむらバンドの故郷・愛媛県松山市でお世話になった人々に感謝を届ける「凱旋相席旅」を放送。あの日の失礼を詫びたくて…赤木裕が因縁の相手と再会!?「愛媛最強」といわれた、きむらの“カリスマ時代”が明らかになる！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。24日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。

©ABCテレビ