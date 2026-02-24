ヒロミ、“AKBセンター”の妻・松本伊代にコメント ダンス映像をスタジオで見守る 秘話も披露「張り切っちゃって」
タレントのヒロミ（61）が、24日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。アイドルグループ・AKB48が25日にリリースする67thシングル「名残り桜」に収録されるカップリング楽曲「セシル」に、妻でタレントの松本伊代（60）がWセンターの一人を務めることについてコメントした。
【写真】カワイイ！「セシル」でWセンターを務める松本伊代
松本は、現総監督の倉野尾成美（25）とセシルでWセンターを務める。番組ではスタジオにヒロミが出演していることから「独占」で映像が流れ、松本が赤い衣装を着てダンスを踊る様子が放送された。
「初めて見ました」と、そのVTRを見守ったヒロミ。企画で秋元康がAI秋元康と楽曲対決をして秋元が負けたことを受けて「これ（楽曲）ちょうだいよ」という話をして、この企画が実現したと明かした。
妻・松本については「AKBみたいになったから、ママが張り切っちゃって。ママAKBじゃないんだよ」と諭したことを打ち明けていた。
