女優の坂ノ上茜（30）が23日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。役作りで変わった姿を、共演者から心配される一幕があった。

番組冒頭で坂ノ上が「髪が…」と切り出すと、共演者から「凄い色」「どうした？」と質問攻めに。坂ノ上は「髪がめちゃギャル、ヤンキーみたいになってる」と、役作りで“プリン頭”の金髪にしていることを明かした。

そして「これが結構大変で」と回想。それまでは別仕事のため、クランクイン前日の1日で染める必要があったといい、翌日に撮影を控え「大丈夫かな？失敗は許されない」との思いで美容院へ向かった。

そこでは3段階に分け、2回ずつ脱色した後、根元の部分に改めて色を入れてグラデーションを再現した。金髪の色味も調整してもらったといい、その技術に「めちゃくちゃ凄い」と感心。結果、自信を持って役に挑めたことで「ホントに美容師さんって凄い」と絶賛した。

しかし坂ノ上は「金髪にすると着る服が変わりません？」と質問。「今、スウェットしか着れなくて」と髪に合わせてファッションが変化しているようで、この日楽屋で会った「安田大サーカス」クロちゃんは、坂ノ上が昨年5月に事務所を移籍したこともあり、「自由にしすぎてこんな感じになったのかな？」と驚いたという。

「俺はいいけど、大丈夫？って思った」というクロちゃんに、坂ノ上は「みんなに“グレた？”とか言われて」と心配されていることを明かした。坪倉は「映画のほうも楽しみですね」と期待していた。