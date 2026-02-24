「ビジュ良すぎ」「眼鏡似合う」人気アイドル、雰囲気一変！コソコソ歩く“変装姿”にファン歓喜＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

2月21日（土）に放送された第7話では、Travis Japanの七五三掛龍也演じる桜庭が、沙也香の母である香（松下由樹）を尾行するため変装した。眼鏡をかけた普段と違うスタイルに、SNS上の視聴者は「えぐいかっこいい」「眼鏡桜庭さんイケメン」と盛り上がっていた。

【映像】桜庭（七五三掛龍也）が“眼鏡男子”に大変身！（※全身有）

◆沙也香に薬を盛ったのは母の香…？

結婚式で沙也香が盛られたのが“溶かすと液体を青色に変える睡眠薬”である可能性に辿りついた和臣たち。そこから和臣たちは、結婚式で青いシャンパンが提供されることを事前に知っていた沙也香の母・香を怪しんだ。

そこで和臣は、桜庭に香を尾行させることにした。

すると桜庭は、香に正体がバレないよう眼鏡をかけた姿で登場。途中で近くの段ボールが崩れて香が後ろを振り返るハプニングがありつつも、桜庭は華麗に身をひるがえし気づかれることなく彼女を尾行し続けた。

そして桜庭は、香が心療内科に入るところを目撃。彼女が睡眠薬を処方されていた可能性が一気に高まる展開となっていた。

いつもと違う雰囲気の桜庭の変装姿に、SNS上では「どタイプすぎる！」「ビジュ良すぎ探偵」「細縁眼鏡めちゃくちゃ似合うんだけど」と魅了される視聴者が続出していた。