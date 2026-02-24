・アクセルＨＤがＳ高カイ気配、防衛省事業実施会社と衛星画像データ取得の委託契約締結

・富士通とＮＥＣが急落、ＩＢＭなど米ソフトウェア関連株の下落に追従

・指月電が１３％超の急騰演じ３５年ぶり高値、ＡＩデータセンター特需で業績変貌へ

・セキュアが３日続伸、ＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯの子会社化を発表

・キオクシアが１０００円超の上昇で切り返し急、米サンディスクの上値追いに追随

・ハーモニックがマドを開けて上放れし３連騰、２月２７日付で東証プライム市場へ市場変更

・アドテストは買い優勢、エヌビディア決算前に２５日線を視界に入れた攻防



出所：MINKABU PRESS