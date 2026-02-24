「衝撃」「突然凍り付いたバット」侍ジャパンの2安打完敗に韓国メディアも驚き「井端監督はなぜ動揺しない？」

WBC連覇に挑む侍ジャパン（野球日本代表）がソフトバンクとの壮行試合で完敗を喫した。打線もわずか2安打と沈黙する結果に、韓国メディア『OSEN』が「“衝撃”WBC日本代表、2安打で完封負け…井端監督はなぜ“心配していない”とまったく動揺しないのか」と題して注目している。

井端弘和監督率いる侍ジャパンは2月23日、宮崎で行われた福岡ソフトバンクホークスとの壮行試合2戦目で0-4と敗れた。前日の1戦目では一挙16安打で13-3と大勝したが、この日は1点も奪うことができなかった。

侍ジャパンはソフトバンク先発のカーター・スチュワート・ジュニアと対戦し、1回は先頭打者の近藤健介が三振に倒れた。以降は周東右京が四球、牧秀悟が死球で一、二塁の好機を作ったが、佐藤輝明が三振に倒れ、森下翔太も三ゴロに終わり得点はならなかった。

2回は牧原大成が左飛、小園海斗が二ゴロ、若月健矢が右飛に倒れ三者凡退で終わった。侍ジャパンは以降の3回、4回、5回も三者凡退に終わり、ソフトバンクのリリーフ陣を相手に一塁出塁さえ困難だった。

6回にはサポートメンバーの中山礼都が左前安打で無死一塁とした。ただ、後続の近藤が中飛、周東が空振り三振に倒れると、牧は四球を選んだものの、二死一、二塁で佐藤が空振り三振に倒れ得点できなかった。

9回一死後には源田壮亮が四球を選び、二死一塁で森下が左越え二塁打を放った。侍ジャパンとしてはこの日唯一の安打だった。その後、二死二、三塁の好機でサポートメンバーの仲田慶介が三振に倒れ、試合終了となった。

侍ジャパンの先発投手はサポートメンバーの篠原響が務め、1回を1四球2奪三振の無失点に抑えた。

2番手には隅田知一郎が登板した。隅田は2023年のアジアプロ野球チャンピオンシップで韓国相手に7回7奪三振の無失点を記録した投手で、この日は2回を2被安打2奪三振1四球無失点に抑えた。3番手には高橋宏斗が登板し、2回2奪三振のパーフェクト投球を見せた。

ただ、0-0の同点で迎えた6回に登板した北山亘基が1点を失った。昨季に北海道日本ハムファイターズで22試合（149回）に登板し、9勝5敗、防御率1.63でパ・リーグ防御率2位を記録した北山だが、この日は連打と四球で無死満塁の危機を招き、二ゴロの間に先制点を許した。

また、8回にはサポートメンバーの佐藤柳之介が3点を失った。二死一、二塁で秋広優人に3ラン本塁打を浴びた。

日本メディアによると、井端監督は2安打の完封負けにも動揺を見せなかったという。井端監督は「まったくタイミングが合っていなかったわけではない」とし、「心配はしていないし、たまたま結果が出なかっただけだ」と評価していた。

ちなみに、侍ジャパンのソフトバンク戦完敗は『OSEN』以外の韓国メディアも報じており、ネットメディア『スターニュース』は「“16安打→2安打”突然凍り付いた日本のバット、ソフトバンクに0-4完敗…16年ぶりに史上最少安打の屈辱」と題して伝えていた。

