入隊中のSEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、Instagramを更新。旧正月の休暇を穏やかに過ごすプライベートショットを多数公開した。

【写真】SEVENTEENホシ、休暇中のプライベートショット①②【動画】ホシが久々にキレキレダンス！【写真】ミンギュとジョンハンの2ショット

■SEVENTEENホシ、母やメンバーとの仲良し2ショット公開

兵役の義務を履行するため、2025年9月に陸軍の現役兵として入隊したホシ。入隊中も折を見てSNSでファンに近況を伝えている彼が、今回も元気に過ごす姿を多数公開した。

1～3枚目は、アパレルショップでショッピングを楽しむ姿。ジーンズにキャップ、ライダースジャケットをホシらしく着こなした。そして5枚目は、面影が似ている母との2ショット。ぴったりと寄り添ってウィンドー越しに自撮りをしており、仲の良い親子であることがよく伝わってくる。

そして6～8枚目は、愛犬ラテとのショット。愛おしそうに抱っこして、お散歩を楽しんだようだ。11枚目は同じく入隊中のJEONGHAN（ジョンハン）と、トレーニングジムで並んだショット。そして12枚目はTHE 8（ディエイト）と密着し、再会を喜ぶように優しい笑顔を浮かべている。

なおホシは、SEVENTEENのファン・CARAT（カラット）の誕生日である2月14日にもInstagramを更新。「Happy Carat Day」とキャプションに添えて、軍隊での仲間と楽しく過ごす姿などを公開していた。

■SEVENTEENホシ、久々にキレキレダンス！

またダンサーのミンソは、ホシとSEVENTEENのDINO（ディノ）と一緒にダンスをする動画を公開。ホシは久々に、キレのいいダンスを披露している。

SNSでは「入隊中なのにたくさん会いに来てくれるホシくん」「ママほんとかわいい！」「ママとそっくり」「本当に天才アイドル」「大好きなホシくんダンスまで見れるなんて」「ホシくんのダンス本当元気出る」「ハニとホシくんのツーショは私得すぎる」「オンマ、ラテちゃん、メンバーと楽しい時間を過ごせたんだね」と、多くの反響を集めている。

■SEVENTEENミンギュもジョンハンとの2ショット公開

なおSEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）も、Instagramでジョンハンとの2ショットを公開している（3枚目）。