24日前引けの日経平均株価は反発。前週末比430.85円（0.76％）高の5万7256.55円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1069、値下がりは502、変わらずは21と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を268.74円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が57.83円、イビデン <4062>が45.66円、東エレク <8035>が30.08円、住友電 <5802>が29.65円と続いた。



マイナス寄与度は172.48円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、トレンド <4704>が27.98円、ベイカレント <6532>が23.13円、コナミＧ <9766>が13.87円、ファストリ <9983>が12.03円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、精密機器、繊維が続いた。値下がり上位には銀行、情報・通信、保険が並んだ。



