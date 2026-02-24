24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比0.8％減の2199億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.6％減の1447億円だった。



個別ではｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> など15銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が9.27％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が9.04％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が6.02％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が3.15％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は6.44％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.83％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は3.39％安と大幅に下落した。



日経平均株価が430円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金951億6500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1043億3600万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が126億300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が122億1200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億5600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が52億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が51億2100万円の売買代金となった。



