　24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 95165　　 -12.2　　　 55070
２. <1321> 野村日経平均　　 12603　　　 3.5　　　 59460
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 12212　　　-5.4　　　　4409
４. <1540> 純金信託　　　　 12140　　　90.4　　　 24480
５. <1542> 純銀信託　　　　 11829　　 114.6　　　 39580
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8056　　 -18.4　　　 65500
７. <1360> 日経ベア２　　　　5278　　 -31.5　　　 108.6
８. <1579> 日経ブル２　　　　5121　　 -24.7　　　 593.7
９. <1615> 野村東証銀行　　　4550　　　 7.2　　　 630.7
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　3966　　 322.8　　　241450
11. <1306> 野村東証指数　　　3367　　　 8.8　　　　4004
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2855　　 -37.2　　　 886.0
13. <314A> ｉＳゴールド　　　2699　　 479.2　　　 380.1
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　2458　　　25.5　　　　3370
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2394　　 105.1　　　 73740
16. <1328> 野村金連動　　　　2319　　 208.0　　　 19045
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1686　　　23.4　　　 84470
18. <1489> 日経高配５０　　　1293　　　-9.9　　　　3292
19. <1398> ＳＭＤリート　　　1247　　 -34.9　　　2077.0
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1182　　　74.6　　　 764.9
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　1169　　 -57.6　　　　5915
22. <1541> 純プラ信託　　　　 956　　　51.5　　　　9936
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 950　　　-7.0　　　　1101
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 899　　 -11.5　　　 391.0
25. <200A> 野村日半導　　　　 881　　　 5.9　　　　3286
26. <1308> 上場東証指数　　　 772　　　22.0　　　　3955
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 768　　　74.1　　　2164.0
28. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 767　　　-1.2　　　　 178
29. <180A> ＧＸ超長米債　　　 681　　 139.8　　　 299.7
30. <1320> ｉＦ日経年１　　　 611　　 -71.8　　　 59250
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 608　　　13.9　　　 68330
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 600　　 -16.3　　　　3448
33. <1358> 上場日経２倍　　　 549　　 -23.0　　　104550
34. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 483　　 442.7　　　 12205
35. <1571> 日経インバ　　　　 421　　 -68.4　　　　 363
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 406　　 114.8　　　　2028
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 400　　 111.6　　　　2910
38. <399A> 上場高配５０　　　 397　　　 1.3　　　　2180
39. <2038> 原油先Ｗブル　　　 367　　 -29.6　　　　1758
40. <2628> ｉＦＥ科創板　　　 357　　2646.2　　　　3143
41. <1699> 野村原油　　　　　 347　　 -55.2　　　 441.6
42. <1330> 上場日経平均　　　 339　　 -65.4　　　 59510
43. <2095> ＧＸＵＳ配ヘ　　　 336　 16700.0　　　　1175
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 331　　 109.5　　　 30570
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 321　　 -26.4　　　 134.6
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 320　　　 3.9　　　 588.1
47. <1545> 野村ナスＨ無　　　 300　　　67.6　　　 38850
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 299　　　89.2　　　 26645
49. <425A> ＧＸ純金　　　　　 288　　 274.0　　　 429.6
50. <2080> ＰＢＲ１解消　　　 287　　 796.9　　　　1856
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース