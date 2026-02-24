ETF売買代金ランキング＝24日前引け
24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 95165 -12.2 55070
２. <1321> 野村日経平均 12603 3.5 59460
３. <1357> 日経Ｄインバ 12212 -5.4 4409
４. <1540> 純金信託 12140 90.4 24480
５. <1542> 純銀信託 11829 114.6 39580
６. <1458> 楽天Ｗブル 8056 -18.4 65500
７. <1360> 日経ベア２ 5278 -31.5 108.6
８. <1579> 日経ブル２ 5121 -24.7 593.7
９. <1615> 野村東証銀行 4550 7.2 630.7
10. <2036> 金先物Ｗブル 3966 322.8 241450
11. <1306> 野村東証指数 3367 8.8 4004
12. <1568> ＴＰＸブル 2855 -37.2 886.0
13. <314A> ｉＳゴールド 2699 479.2 380.1
14. <2644> ＧＸ半導日株 2458 25.5 3370
15. <1326> ＳＰＤＲ 2394 105.1 73740
16. <1328> 野村金連動 2319 208.0 19045
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1686 23.4 84470
18. <1489> 日経高配５０ 1293 -9.9 3292
19. <1398> ＳＭＤリート 1247 -34.9 2077.0
20. <1655> ｉＳ米国株 1182 74.6 764.9
21. <1329> ｉＳ日経 1169 -57.6 5915
22. <1541> 純プラ信託 956 51.5 9936
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 950 -7.0 1101
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 899 -11.5 391.0
25. <200A> 野村日半導 881 5.9 3286
26. <1308> 上場東証指数 772 22.0 3955
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 768 74.1 2164.0
28. <1459> 楽天Ｗベア 767 -1.2 178
29. <180A> ＧＸ超長米債 681 139.8 299.7
30. <1320> ｉＦ日経年１ 611 -71.8 59250
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ 608 13.9 68330
32. <1671> ＷＴＩ原油 600 -16.3 3448
33. <1358> 上場日経２倍 549 -23.0 104550
34. <1673> ＷＴ銀 483 442.7 12205
35. <1571> 日経インバ 421 -68.4 363
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 406 114.8 2028
37. <2244> ＧＸＵテック 400 111.6 2910
38. <399A> 上場高配５０ 397 1.3 2180
39. <2038> 原油先Ｗブル 367 -29.6 1758
40. <2628> ｉＦＥ科創板 357 2646.2 3143
41. <1699> 野村原油 347 -55.2 441.6
42. <1330> 上場日経平均 339 -65.4 59510
43. <2095> ＧＸＵＳ配ヘ 336 16700.0 1175
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 331 109.5 30570
45. <1356> ＴＰＸベア２ 321 -26.4 134.6
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 320 3.9 588.1
47. <1545> 野村ナスＨ無 300 67.6 38850
48. <2559> ＭＸ全世界株 299 89.2 26645
49. <425A> ＧＸ純金 288 274.0 429.6
50. <2080> ＰＢＲ１解消 287 796.9 1856
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
