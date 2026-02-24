そんなことでは動じない。元モーニング娘。の田中れいなが2月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、安田大サーカス・クロちゃんに一枚上手な返しを見せた。

【映像】田中れいな、クロちゃんに意外な反応

前回、田中は「“クロちゃん”とか“れいな”って書くと、『あ、クロちゃんと田中れいなかもしれない！』って思われるから。捨てやすいように“Kちゃん”と“Rちゃん”にしました」と箱にイニシャルメッセージを記入したバレンタインチョコをクロちゃんにプレゼント。この日は、そのやり取りを見たという共演のクロノ・ネコノ・ナナコから、イニシャルメッセージ入りのバレンタインチョコを手渡されていた。

これを受け、MCのクロちゃんが「俺もクロネコからもらったんですけど、嬉しいんですけど。れいにゃからもらったじゃないですか？」と発言。「あれ、もちろん食べさせてもらった。『捨てていい』って言っていたんですけど、僕、ジップロックの中に入れて取ってます」と告げた。これに対して、田中は「えっ！？」と反応した後、「嬉しい！」とひと言。「キモいとかじゃない。全然、嬉しい」と強調すると、「キモいって言われると思いましたよね？」とイジった。

これには、クロちゃんも思わず苦笑い。スタジオが爆笑に包まれる中、田中は「捨ててないっと？嬉しい」と繰り返した一方で、「でも、れいなは帰ったら捨てよ。食べてから捨てよ」と宣言し、さらなる共演者たちの笑いを誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

