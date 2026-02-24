2月25日 価格改定予定

日本マクドナルドは、2月25日より約6割の商品を対象に価格改定を実施する。

今回の価格改定は原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けたもので対象メニューの値上げが行なわれる。ダブルチーズバーガーは単品が450円より480円、セットは700円より740円になり、ビッグマックは単品が480円より500円、セットが750円より770円へと値上げされる。このほか、チーズバーガーや、ソーセージエッグマフィン、炭酸ドリンクやマックフライポテトも値上げとなる。

なお、これに合わせて「ベーコンレタスバーガー」、「チキンフィレオ」、「えびフィレオ」はペッパーオーロラソースにリニューアル。加えて、朝マックの「チキンマックマフィン」はスイートレモンソースにリニューアルされる予定。こちらも2月25日より開始される。

