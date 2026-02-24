Amazonにて、Logicool Gのレーシングハンドルコントローラー「G923d」（Amazon.co.jp限定モデル）が割引価格で販売されている。

本製品は、ゲーム内のシミュレーションエンジンシステムにダイレクトに接続し、よりアクションに忠実、かつリアルタイムなフォースフィードバックを実現する「TRUEFORCE」技術を搭載。プログラム可能なデュアルクラッチローンチアシストを使えば、より理想に近く、速いスタートを切ることができる（対応ゲームのみ）。また、PS5/PS4の操作に必要なボタン類がハンドル上にすべて組み込まれており、必要とされるすべてのコマンドを手元で直接操作できる。「グランツーリスモ7」動作確認済み。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

※過去価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。