『ばけばけ』“トキ”高石あかり、祠で謎の女と遭遇 登場シーンにネット騒然「朝ドラでジャパニーズホラー」「怪談の予感？」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「カク、ノ、ヒト。」（第102回）が24日に放送され、トキが謎の女と遭遇。女の登場シーンに、ネット上には「朝ドラでジャパニーズホラー」「首の角度怖」「怪談の予感？」といった反響が寄せられた。
【写真】トキとフミは謎の女と遭遇
熊本第五中学校閉校の可能性が浮上し、ヘブンの仕事がなくなると心配するトキたち。そこにヘブン宛の原稿料が届けられる。想像以上の大金に驚く一同に、ヘブンはこれからは作品を書いて稼いでみせると宣言する。
しかし思ったよりも学校の仕事が忙しくヘブンは書く時間がもてない。そこでトキはヘブンのために執筆の手伝いをしたいと考えて“みんなで原稿の題材を探そう”と家族に提案する。
ある日、題材を探しに町に向かったトキと母・フミ（池脇千鶴）は、その帰り道、小さな祠を見つける。トキとフミは、同行していた車夫の剣造（大西信満）と一緒にお地蔵様に手を合わせる。
そんな3人の姿を、少し離れた場所から静かに見つめる女が1人…。女は手拭いを姉さんかぶりにして目元を隠し、カゴを抱えながら首を傾げている。トキが思わず会釈をすると、女も会釈をしながら黙って近付いてくる。
「何でしょう？」と問いかけるトキに、謎の女・イセ（芋生悠）は手拭いを外し「“お地蔵様に車引きと祈るとかなわない”という言い伝えがあるとですが…ご存じ中ですか？」と応えるのだった。
ネット上ではイセの登場シーンが話題となり「こ、怖っ」「ゾワっとした」「朝ドラでジャパニーズホラーの恐怖感を演出するやつがあるか!!」「佇まいがホラーすぎる、首の角度怖」「怪談の予感？」などの声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
