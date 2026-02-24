高橋一生、“正体不明の妻”探して横浜を駆け巡る！ 『ラプソディ・ラプソディ』予告＆ビジュアル解禁
高橋一生が主演する利重剛監督最新作『ラプソディ・ラプソディ』（5月1日公開）より、予告編とメインビジュアルが解禁された。
【動画】知らぬ間に妻がいた!? 高橋一生が“絶対に怒らない男”に 映画『ラプソディ・ラプソディ』予告編
本作は、“絶対に怒らない男”・夏野幹夫が、知らない間に籍を入れられていたことをきっかけに、人生が思いがけない方向へと動き出していく様を描いた、優しくユーモラスな人間ドラマ。
監督・脚本は、これまで『ザジ ZAZIE』『クロエ』などを手掛けたほか、名バイプレイヤーとして数々の映画やドラマにも出演し続けている利重剛。メガホンをとるのは『さよならドビュッシー』以来13年ぶりとなる本作で、不器用な大人たちがつまづきながらも前に進んでいく様を温かくユーモアたっぷりに描き出し、キーパーソンとして出演もしている。音楽を手掛けるのは、日本を代表する世界的ジャズ・ピアニスト、大西順子。
予告編は、爽やかな風吹く横浜の風景と、心躍るクラリネットのメロディで幕を開ける。住民票をとったことをきっかけに、<繁子>という名の女性が知らない間に自分と結婚していたことを知った夏野幹夫（高橋）。正体不明の妻探しに奔走していた矢先、偶然通りかかった花屋から「夏野さーん」と呼ぶ声が聞こえてくる。
ついに訪れたドキドキの初対面…と思いきや次の瞬間、繁子（呉城久美）は猛ダッシュで逃走。予測不能な繁子に振り回されながらも、幹夫は「繁子さんのこと、知りたいんです」と向き合おうとする。しかし、繁子は何をされても怒らない幹夫にモヤモヤが募っていき…。どうしても怒れない幹夫の心を縛っていたある約束とは。そして、見ず知らずの人と勝手に結婚した繁子の謎めいた過去とは？
映像には、不器用な二人を優しく見守る大介叔父さん（利重）や繁子の同僚・ゲイチ（芹澤興人）、幹夫の同僚・りずむ（池脇千鶴）の姿も次々と映し出され、個性豊かなキャラクターが織りなす凸凹な人間模様に期待が高まる予告編となっている。
メインビジュアルは、「“絶対に怒らない男”・夏野幹夫。知らない間に結婚していた――！？」というコピーと共に、繁子と初めて出会った瞬間の緊張感あふれる幹夫の表情が大きく切り取られたもの。ポップな配色が目を引く、温かみのあるビジュアルに仕上がった。
さらに、2月27日より、横浜の街並みが印象的なムビチケカードの発売も決定。予期せぬ出会いからはじまったおかしな関係の行方を、スクリーンで見届けたい。
映画『ラプソディ・ラプソディ』は、5月1日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほか全国順次公開。
