英国アカデミー賞主演男優賞を受賞したロバート・アラマヨ

　英国映画テレビ芸術アカデミー（BAFTA）が主催する第78回英国アカデミー賞授賞式が現地時間2月22日（現地時間）、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで開催され、ポール・トーマス・アンダーソン監督による『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多6部門に輝いた。

　世界三大映画祭で監督賞に輝いた経歴を持つアンダーソン監督がレオナルド・ディカプリオと初タッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、一人娘を因縁の男に誘拐された元活動家を主人公にした風刺ドラマ。最多14部門にノミネートされ、作品賞と監督賞を含む6つの賞を獲得した。

　演技部門では、実在のトゥレット症候群活動家ジョン・デイビッドソンの半生を描いた『I Swear（原題）』のロバート・アラマヨが、ゴールデン・ブローブ賞などを獲得したティモシー・シャラメを抑えて主演男優賞を獲得し、ライジング・スター賞とW受賞となった。

　主演女優賞は『ハムネット』のジェシー・バックリーが獲得。来月開催されるアカデミー賞でも混戦が予想される助演男優賞と助演女優賞は、『ワン・バトル・アフター・アナザー』のショーン・ペンと『罪人たち』のウンミ・モサクが手にした。

　第79回英国アカデミー賞の主なノミネート＆受賞は以下の通り。

■作品賞
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
★『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』

■英国作品賞
『28年後...』
『The Ballad of Wallis Island（原題）』
『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』
『Die My Love（原題』
『H Is for Hawk（原題）』
★『ハムネット』
『I Swear（原題）』
『Mr Burton（原題）』
『Pillion（原題）』
『スティーヴ』

■非英語作品賞
『シンプル・アクシデント／偶然』（フランス）
『シークレット・エージェント』（ブラジル）
★『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
『Sirāt（原題）』（スペイン）
『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）

■監督賞
ヨルゴス・ランティモス　『ブゴニア』
クロエ・ジャオ　『ハムネット』
ジョシュ・サフディ　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
★ポール・トーマス・アンダーソン　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ヨアキム・トリアー　『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー　『罪人たち』

■主演女優賞
★ジェシー・バックリー　『ハムネット』
ローズ・バーン　『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン　『Song Sung Blue（原題）』
チェイス・インフィニティ　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
レナーテ・レインスヴェ　『センチメンタル・バリュー』
エマ・ストーン　『ブゴニア』

■主演男優賞
★ロバート・アラマヨ　『I Swear（原題）』
ティモシー・シャラメ　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク　『Blue Moon（原題）』
マイケル・B・ジョーダン　『罪人たち』
ジェシー・プレモンス　『ブゴニア』

■助演女優賞
オデッサ・アザイオン　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
インガ・イブスドッテル・リッレオース　『センチメンタル・バリュー』
★ウンミ・モサク　『罪人たち』
キャリー・マリガン　『The Ballad of Wallis Island（原題）』
テヤナ・テイラー　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
エミリー・ワトソン　『ハムネット』

■助演男優賞
ベニチオ・デル・トロ　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ　『フランケンシュタイン』
ポール・メスカル　『ハムネット』
ピーター・ミュラン　『I Swear（原題）』
★ショーン・ペン　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ステラン・スカルスガルド　『センチメンタル・バリュー』

■脚本賞
カーク・ジョーンズ　『I Swear（原題）』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
クレーベル・メンドンサ・フィーリョ　『シークレット・エージェント』
エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー　『センチメンタル・バリュー』
★ライアン・クーグラー　『罪人たち』

■脚色賞
トム・バズデン、ティム・キー　『The Ballad of Wallis Island（原題）』
ウィル・トレイシー　『ブゴニア』
クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル　『ハムネット』
★ポール・トーマス・アンダーソン　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ハリー・ライトン　『Pillion（原題）』

■アニメーション映画賞
『星つなぎのエリオ』
『アメリと雨の物語』
★『ズートピア2』

■ライジング・スター賞
★ロバート・アラマヨ
マイルズ・ケイトン
チェイス・インフィニティ
アーチー・マデクウィ
ポージー・スターリング