家庭内の電気の使い方を巡って夫婦間で意見の食い違いが生まれ、 節電そのものがストレスになっているケースがあることが最新調査で明らかになった。この調査は、電力サービスを提供する株式会社エネワンでんきが2026年1月に実施した「夫婦間の節電ストレス」に関するアンケートで、全国の夫婦・パートナーのいる家庭300人を対象にインターネットで行われた。調査結果を踏まえ、節電意識のズレや家庭内コミュニケーションの課題が浮き彫りになっている。

まず、回答者に自身と配偶者・パートナーの節電意識について聞いたところ、 「自分の方が節電意識が高い」と感じている人が56％ と半数を超えたのに対し、 「配偶者・パートナーの方が節電意識が高い」と答えた人はわずか9％ にとどまった。また、「同じくらい」とした人は約30％、「どちらも意識していない」は6％で、意識レベルにギャップがある家庭が多いことがうかがえた。こうしたズレは、日常の生活シーン、とくに エアコンや冷暖房の使い方を巡る衝突につながるケースがみられた。

月々の電気代については、「10,000円〜15,000円未満」が38％、「5,000円〜10,000円未満」が35％と 全体の約7割が比較的負担を感じやすい価格帯に分布 しており、光熱費の出費そのものが節約意識を高める背景となっている可能性がある。さらに、「15,000円〜20,000円未満」や「20,000円以上」と回答した層も合わせると全体の2割以上となり、高額な光熱費を負担に感じる家庭が一定数存在する実態が浮かび上がった。

具体的な節電の場面では、とくに エアコンの温度設定や稼働時間を巡る意見の対立 が目立つ。夫婦それぞれが快適と感じる室温には個人差があるため、「もう少し温度を下げたい／上げたい」といった要望がぶつかりやすく、些細なことでストレスを抱えるケースも少なくないという。こうした日常的な電気の使い方は節電だけでなく、 家庭内コミュニケーション全般にも影響を与えている可能性がある と調査担当者は指摘している。

今回の調査は、光熱費の節約を目的とする節電が、単なる家計対策にとどまらず、 夫婦間の価値観やライフスタイルの違いを露呈させる要因になっていることを示している 。電気の使い方について夫婦で話し合いの機会を設け、節電と快適さのバランスを取ることが、ストレス軽減につながるという視点も重要になりそうだ。