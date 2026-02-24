佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の24日の天気をお伝えします。



3連休は気温が上がりました。特に22日は福岡市で5月上旬並みの暖かさになり、九州北部では“春一番”が吹いたと発表されました。



「気温の移り変わり（福岡市）」

今週は気温が平年を上回る日が続きます。26日は最高気温が18℃と、再び春のような暖かさとなりそうです。一方、最低気温は平年よりも大幅に高くなります。日中の最高気温の平年値に並ぶくらいの暖かい朝が続くでしょう。これまでは朝と日中の気温差が大きい日が続いていましたが、25日以降から27日にかけては1日の中の気温差は少し和らぎそうです。



「天気と気温の予想」

24日は天気下り坂です。次第に本降りの雨が降るでしょう。 午前中は晴れている所も、洗濯物は室内に干すようにしましょう。最高気温は前日より3℃くらい低い13℃の予想です。日中も寒く感じますので、暖かい服装が良さそうです。



「雨の予想」

次第に西側から雨雲がかかります。昼すぎまでにはほとんどの地域で雨が降り出すでしょう。時折活発な雨雲がかかり、雨足が強まることもあります。24日夜から25日朝にかけても雨が続くでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

朝は晴れていても、傘を持ってお出かけください。午後には広い範囲で雨が降ります。本降りの雨なので、折りたたみではなく大きめの傘があると良いでしょう。



「なのか間予報」

今週は火曜日～水曜日と、金曜日に雨が降る予想です。久しぶりのまとまった雨で、“恵みの雨”となりますが、これまでの少雨を解消するほどの雨量ではなさそうです。