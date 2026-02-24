〈「1兆円払え！」恋人を監禁・風俗で強制労働させただけじゃない…排便の自由さえ奪った『40男の異常支配』（平成24年の凶悪事件）〉から続く

「すべてアイツがやったこと」――。平成24年、2人の女性を死に追いやった40歳の男は、逮捕後、元同僚に罪をなすりつけた。監禁、強制労働、そして計画的な殺害と遺棄。支配の果てに待っていたのは、法廷での責任の押し付けあいだった。

第2の被害者

「バカな奴だ。こんな状態で眠ったら、首が絞まって死んでしまうことは分かっていただろう。お前も知っていたんだから、共犯みたいなものだ。遺体を処分するから手伝え」

これが福井が奴隷化する決定的な出来事となった。昼間は遺体を解体し、夜は山や川やダムなどに捨てに行った。

「このことを知っているのはオレとお前しかいない。もし他人に漏らしたら、お前も命がないと思え！」

2人は麻衣さんが死んだ後も麻衣さんになりすまして常連客にメールを送り、「奨学金の支払いが足りない」「家族の入院費用が要る」などと言って、計474万円を騙し取っていた。福井は浅岡に命じられて金を引き出す係をしていた。

麻衣さんが死んで新しい「彼女」が欲しくなった浅岡は、またキャバクラに通うようになり、新たに知り合ったのが第2の被害者となる森田弥生さん（当時27）だった。

「殺してやる！」

「いいか、オレがいかに有能な人間であるか、キャバ嬢たちに説明しろ。女と話すのが苦手なお前にとっちゃいい訓練になるだろう。オレが自分で言うと、自慢話になるだけだからな」

福井はそれを律儀に守っていたが、浅岡を単なる客としてしか見ていなかった弥生さんは店外デートを持ちかけられても同僚と2人でやってきたり、犬の散歩をダシにして同伴出勤を求めるなど、浅岡の神経を逆なでする行為を繰り返した。

「あいつは固定客を作ることしか頭にない。営業なら営業とストレートに言えばいいのに、何を考えてるんだ！」

こうして浅岡は弥生さんを指名しなくなり、新たに入ったキャバ嬢を指名するようになったが、うまく口説き落とすことができず、それは弥生さんが裏で妨害しているからだと邪推した。

「あの野郎、自分がナンバー1だからって、他の女を指名するようになったオレを邪魔しているんだ！」

「そんなはずないでしょう……」

「いや、そうに違いない。あいつはやりすぎだ。殺してやる！」

たったこれだけのことで弥生さんを殺すことにしたのだ。福井は当然のように犯行に加担させられ、2人は入念に犯行計画を練り、死体遺棄現場の湖を何度も下見。橋の上から遺体を入れた冷凍庫を投げ落とすことに決め、福井にヤフオクで冷凍庫を購入させた。

あとは弥生さんをどう誘い出すかだけだったが、弥生さんが客の誕生日にプレゼントを渡す“習性”を逆手に取り、浅岡は誕生日直前に店に行き、店の外で会う約束を取り付けた。

「計画通りに遺体を捨てるぞ」

事件当日、浅岡と福井は車で待ち合わせ場所のコンビニに向かった。福井は後部座席に隠れていた。仕事が終わった弥生さんは何ら疑うことなくやってきた。

「夜景を見に行こう」

その後、殺害現場となる神社の駐車場へ移動。外で立ち話した後、浅岡が弥生さんを車内に誘い込み、馬乗りになって首を絞めた。しばらくすると福井を呼んだ。

「疲れたからちょっと代われ。お前もやれ！」

福井は浅岡に呼ばれて前の座席に行き、浅岡に代わって首を絞めた。浅岡はその間、「頑張れ、頑張れ」と声援を送っていた。

「よし、計画通りに遺体を捨てるぞ」

浅岡は弥生さんの遺体を自宅に運び、全裸にして冷凍庫に入れた。偽装工作のために弥生さんの髪をバッサリと切った。福井の運転で高速道路を走り、現場の湖まで行き、橋の上から冷凍庫を投げ捨てた。弥生さんの車はナビを破壊し、車体番号を削り、まったく無関係な場所に放置した。

まもなくその車だけが見つかり、弥生さんの事件は「ナンバー1キャバクラ嬢の謎の失踪事件」として報じられることになった。弥生さんは2カ月後に客の男性と結婚することになっていたので、最初はその男性が疑惑の最前線に立たされることになった。そのことも浅岡と福井は計算済みだった。

「もしオレたちの足がつくとしたら、ETCを使っているお前から先に捕まるだろう。でも心配するな。オレは警察にも顔が利くし、有能な弁護士を雇ってすぐに出してやる。だから、オレが関わったことは絶対に口にするな」

それから7カ月後、現場の湖で流木を回収していた作業員が弥生さんの遺体が入った冷凍庫を発見した。警察は死体遺棄事件とみて捜査を開始。冷凍庫の製造番号から購入者を割り出し、まもなくヤフオクで落札した福井が浮上。浅岡と連れ立って弥生さんの店に出入りしていたことも分かり、警察は2人を“重要参考人”とみて事情聴取した。調べに対し、浅岡は次のように供述した。

「自分は2年くらい指名してなかったし、電話連絡も1年以上、取っていない。弥生さんがいなくなってから心配し、120万円で探偵を雇って、彼女の居場所を調べてもらっていたぐらいだ。でも、彼女が遠くで暮らしているようだったので、捜すのをやめた」

逮捕の決め手は…

だが、警察は事件当日に浅岡が弥生さんと会う約束をしていたことを突き止め、とりあえず2人を死体遺棄容疑で逮捕した。福井は当初の打ち合わせ通り、犯行を否認していたが、浅岡の供述調書の内容を知って愕然とした。

「すべては福井1人でやったことだ。被害者を殺した後、『どうしたらいいでしょうか？』と言って自宅にきたが、冷凍庫に入れて湖に運び、死体を投げ捨てたのも、すべて福井1人が考えてやったことだ」

福井は激怒し、まだ発覚していなかった麻衣さんの死体遺棄事件も自供。浅岡に従うしかなかった経緯を涙ながらに話した。

浅岡は福井の初公判に証人として出廷したが、「私の裁判に関わることなので、供述を拒否させていただきます」と繰り返しただけだった。最後に福井に一礼したが、福井は浅岡と目も合わさなかった。

結局、福井は懲役14年を言い渡されたが、最後に裁判長が説諭した。

「あなたは人の嫌がる仕事もやり、真面目に…」

「今振り返っても『やむを得なかった』と考えるあなたには酷だが、浅岡という異常な人格に遭遇したことについて、言い訳を重ねても仕方ない。自己の問題に目を向け、反省しなければならない。あなたは人の嫌がる仕事もやり、真面目に堅実に生きてきたことはよく分かりました。服役をくじけずに務め、生き様で償いを果たしてください。あなたにはその力があると信じています」

一方、浅岡は河埜麻衣さんの事件については「弁護士に任せます」と言ったきり、何もしゃべらなかった。

弁護人は浅岡の自宅で麻衣さんが死亡したことは認めたが、「被告人が『やるならいいけど自分でやれ』と言って死亡させたというには合理的な疑いが残る」などと主張した。また、森田弥生さんの事件については「間違いありません」と起訴事実を認めた。

その後、男たちは…

裁判所は麻衣さんの事件について、「暴力などによる強い支配関係を背景に、被告人の命令で被害者が首に鎖を巻いたことは明らか」と認定し、「人間としての尊厳を踏みにじり続けた揚げ句の身勝手な犯行で、反省も見られない」と断罪した。

弥生さんの事件についても「周到に準備して行われた冷酷無比で卑劣な犯行」と断罪したが、「2つの事件は故意に他人の命を奪ったかどうかや動機面などで性質が異なる。死刑を選択するのがやむを得ないとまでは言えない」として、無期懲役を言い渡した。

浅岡は控訴審や上告審でも争ったが、いずれも棄却され、無期懲役が確定した。

（諸岡 宏樹）