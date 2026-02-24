スターバックスから、ひなまつりを全世代で楽しんでほしいという想いを込め、スターバックスでは初となる「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」が登場。

ひなまつりらしい華やかな彩りと白桃の味わいが感じられるフラペチーノを、家族で楽しんでもらえるよう、幅広い世代の方にも手に取りやすいショートサイズで用意されます☆

スターバックス「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」

価格：持帰り 638円(税込)／店内利用 650円(税込)

サイズ：Shortサイズのみ

販売期間：2026年2月27日（金）〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

ひなまつりを祝うお菓子として伝統的に親しまれている、華やかな色合いのおいり風3色あられのトッピングが特長的な「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」が、スターバックスに登場する。

おいりとは、香川の伝統的な祝い菓子で、あられの一種です。

SAKURAプロモーション第1弾で登場した「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」の上品な白桃の味わいはそのままに、ひなまつりをイメージした彩りを重ねています。

トップにはオリジナルで開発した“ふわサク”食感のおいり風3色あられをトッピング。

桃・橙・緑のやさしい色合いと、ほんのり甘く軽やかな食感が、ひなまつりらしい華やかさを演出します。

カップの底にはぷるんとした食感のミルクプリンと白桃ジュレを重ね、とろっとした白桃の味わいのボディには、優しい甘さのサクラソースを合わせているのもポイント。

飲み進めるごとに、白桃のまろやかさに立体的な桜の風味が重なり、春らしい味わいが楽しめます。

お子さんや年配の方にも手に取りやすいショートサイズで用意されるため、家族みんなでひなまつりを華やかにお祝いするお供として楽しめる一杯です☆

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

先行販売期間：2026年2月25日（水）〜2月26日（木）

対象メニュー：「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」 Shortサイズのみ

利用方法：「Mobile Order & Pay」で注文するか、スターバックス コーヒー ジャパン公式アプリ内二次元コードを店頭レジで提示ください

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に先行販売を実施。

「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」が発売日に先駆けて一足早く楽しめます。

新登場：アールグレイ バスクチーズケーキ

価格：持帰り 510円(税込)／店内利用 520円(税込)

販売期間：2026年2月27日（金）〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

香り豊かなアールグレイの茶葉を使用して仕上げた「アールグレイ バスクチーズケーキ」が新しく登場。

なめらかなアールグレイバスクチーズ生地の下には、大麦入りのビスケット生地が合わせてあるのが特徴です。

ザクっとした食感と香ばしさが、チーズのコクと紅茶の香りを引き立て、ひと口ごとに素材の風味と食感のコントラストが楽しめます。

紅茶の余韻が心地よく広がる、春のティータイムにもぴったりな一品です。

春の訪れを感じながらお子さんの成長をお祝いする、ひなまつりならではの心温まるひとときが過ごせるビバレッジ。

スターバックスにて2026年2月27日より販売される「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」の紹介でした☆

