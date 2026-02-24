“バターカップ”のスペシャルドリンクも！東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル「ロッツォ・ガーデンカフェ」メニュー
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルにあるブッフェレストラン「ロッツォ・ガーデンカフェ」。
映画『トイ・ストーリー』シリーズに登場するピンクのくまのぬいぐるみ“ロッツォ”をテーマにした店内では、キャラクターモチーフのメニューなど、おもちゃの世界観あふれる食事を楽しめます。
今回は、2026年4月1日より期間限定で登場する、ユニコーンのぬいぐるみ“バターカップ”をモチーフにしたスペシャルドリンクと、春のディナーブッフェメニューを紹介します☆
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル「ロッツォ・ガーデンカフェ」メニュー
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルのロッツォ・ガーデンカフェ（ブッフェ）では、ゴールドの 角を持つユニコーンのぬいぐるみのキャラクター“バターカップ”をモチーフにしたスペシャルドリンク が初登場！
ロッツォ・ガーデンカフェ スペシャルドリンク
価格：1,100円
販売期間：2026年4月1日（水）〜9月30日（水）
提供時間帯：ディナー
ロッツォ・ガーデンカフェに、映画『トイ・ストーリー3』に登場するユニコーンのぬいぐるみ“バターカップ”をモチーフにしたスペシャルドリンクが初登場！
ヨーグルトドリンクをベースに、マンゴーフルーツミックスシロップを合わせ、お子様から大人まで飲みやすいすっきりとした味わいに仕上げられています。
トップには、バターカップのトレードマークであるゴールドの角をイメージしたパイナップルと、かわいらしいハート形の鼻を表現したチョコレートをトッピング。
パイナップルの爽やかな甘みとヨーグルトの程よい酸味が調和した、食事にもぴったりの一杯です。
ロッツォ・ガーデンカフェ ディナーブッフェ
販売期間：2026年4月1日（水）〜6月30日（火）
提供時間帯：ディナー
価格：
大人（13才以上） 5,200円
中人（7〜12才） 2,900円
小人（4〜6才） 1,900円
※3才以下は無料
映画に登場するキャラクターを随所に感じられる店内で楽しめるディナーブッフェ。
2026年春の期間は、フルーツの甘みやスパイスの香りを活かした食欲そそるメニューが登場します。
注目の「ポークスペアリブ」は、甘く香ばしいパイナップルを使用することで、ジューシーな肉の旨みを引き立てた一品。
フルーティーかつスパイシーな風味が口いっぱいに広がります。
また、「ブリのロースト バターソース」は、高温のオーブンで一気に火入れし柔らかく焼き上げたブリに、桜海老の香ばしさが香るバターソースを合わせたこだわりのメニューです。
その他にも、春らしい彩りのメニューがブッフェ台に並びます。
＜メニューの一例＞
・鴨と野菜のサラダ
・スモークサーモンのサラダ シトラスサルサ
・野菜カリーとポテトのタルト
・チキンのスパイシーロースト
・ローストポーク
・ストロベリーメロンパン
・ほうれんそうパン
・ティラミス
・シュークリーム（ストロベリー）
※ロッツォ・ガーデンカフェの利用は、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルに宿泊のゲスト限定です。
利用当日は、店頭の券売機にて食券を購入のうえ入店してください。
初登場となる“バターカップ”のドリンクと、ワクワクするようなディナーブッフェ。
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル「ロッツォ・ガーデンカフェ」の2026年春限定メニューの紹介でした☆
© Disney/Pixar
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post “バターカップ”のスペシャルドリンクも！東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル「ロッツォ・ガーデンカフェ」メニュー appeared first on Dtimes.