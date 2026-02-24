サンリオ×もち吉 コラボ第2弾は「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」のデザイン缶が登場
米菓の製造と販売を行うもち吉は、サンリオとのコラボレーション第2弾として、「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の人気3キャラクターをデザインした特別缶を発売する。
【写真】新登場する『あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶』
さらに、今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」が加わり合計4缶と、デザインも味もパワーアップした。もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネット本店にて、3月1日より数量限定で販売する。
デザイン缶は、コラボ缶だけのオリジナル限定デザイン。中のせんべい「餅のおまつりこまち」は、同店代表作のせんべい「餅のおまつり」のミニサイズ版で、サラダ味、しょうゆ味、コーンポタージュ味の中から、各缶2種類の味が入っている。上質な国内産コシヒカリを使用し、米のおいしさを最大限に活かした、ふんわりサクサクとした軽やかな食感のせんべい。
個包装のデザインも「餅のおまつりこまち」パッケージの餅花を、サンリオキャラクターズをイメージしてアレンジしたオリジナルデザイン。また、1缶につきオリジナルデザインのステッカーが1枚入っている。個包装およびステッカーのデザインは、缶と同じキャラクターのものが全6種類ランダムで封入されており、どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみ。特別包装された3 缶セットの「サンリオキャラクターズ 缶」も販売する。
