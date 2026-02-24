【きょうから】松屋、定番メニューが何度でも割引価格で食べられる定期券「MATSUYA PASS」発売 3月限定で常に牛めし70円引き・定食100円引きに
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、きょう24日午前10時から、定期券『MATSUYA PASS』を各店舗で先行販売する。価格は税込200円。3月1日から31日までの1ヶ月間、牛めしやカレー、定食などの対象メニューが回数制限なしで何度でも割引となる。
【画像】松屋の定番メニュー「牛めし」は70円引きに
同定期券は、物価高騰が続くなか「みんなの食卓でありたい」を掲げる松屋が打ち出した施策。期間中、商品受け取り時に購入した定期券を従業員に見せることで、何度でも定番焼肉定食が100円引き、牛めし類・カレー類・丼類が70円引きとなる（店頭販売価格（税込）からの割引）。
購入は店頭の券売機と松屋公式アプリ「モバイルオーダー」で可能。販売期間は2月24日午前10時からで、店舗在庫がなくなり次第終了となる。
対象店舗は一部店舗を除く全国の松屋。購入した定期券は本人のみ利用可能で、他の割引券やサービス券との併用はできない。
割引対象となる主な商品は次の通り。
・牛めし
・ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし
・鬼おろしポン酢牛めし
・チーズ牛めし
・キムチ牛めし
・ねぎマヨ辣牛めし
・マヨキムチ牛めし
・創業ビーフカレー
・チーズ創業ビーフカレー
・創業ビーフカレギュウ
・ハンバーグ創業ビーフカレギュウ
・うまトマハンバーグ創業ビーフカレー
・キムカル丼
・元祖ネギ塩厚切り豚カルビ丼
・牛ビビン丼
・鶏そぼろたまご丼
・牛焼肉定食（W定食含む）
・カルビ焼肉定食（W定食含む）
・厚切り豚カルビ焼肉定食（W定食含む）
・スタミナ厚切り豚カルビ定食（W定食含む）
・牛焼肉ピリ辛炒め定食（W定食含む）
・プルコギ定食（W定食含む）
・うまトマハンバーグ定食
・たっぷりチーズうまトマハンバーグ定食
・牛肉あいがけうまトマハンバーグ定食
・デミグラスソースハンバーグ定食
・デミたまハンバーグ定食
・デミオムハンバーグ定食
・炙り焼鮭定食
・新焼き牛めし（松屋専門店のみ）
※定番メニュー全種類・全サイズに利用可能（朝定食メニューを除く）
※※期間限定メニュー、店舗限定メニューは原則対象外
