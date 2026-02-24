2月24日で、ロシアの対ウクライナ全面侵略は5年目に突入する。ロシアは2022年、数日間の電撃戦で、ゼレンシキー政権を崩壊させ、首都・キーウを陥落させ、ウクライナを傀儡化することを目論んだ。4年が経過する今、100万人以上の兵力と国際的信頼を代償にロシアが得たのは、ウクライナの南部と東部の領土13％程度に過ぎない。しかし、ウクライナもまた、ロシアが際限なく戦力を投入してくる中、消耗戦に追い込まれ、苦しい自衛戦を強いられ続けている。

【画像】味玉はピンク色！ キーウの人気店「ラーメンVSマーケティング」のラーメン

私は、2008年からウクライナで活動しており、現在はウクライナの国営オンラインメディアに勤務し、日本語でニュースを書く仕事をしている。そもそもは高校生の時にウクライナに関心を持ち、大学でウクライナのことを勉強した。ロシアから侵略を受けるはるか前から、ウクライナのことを学び、記録し、日本に伝えることをライフワークにしている。この記事もキーウで執筆しているものだ。



記録的な寒気に襲われているタイミングで発電所や変電所を攻撃

今冬、ロシア軍は特に、ウクライナのエネルギーシステムに対して、ミサイルと無人機による航空攻撃を強めている。昨夜（2月12日未明）もキーウは弾道ミサイルでの攻撃を受け、私は夜中2時過ぎに爆発音で目を覚ました。ウクライナの発電所や変電所などがかつてないほどに破壊されており、全土で大規模な停電が起きている。しかも、ロシアはウクライナが記録的な寒気に襲われているタイミングで大規模攻撃を行っているため、キーウでは、外気温が氷点下20度に達する中で、停電に加え、集中暖房と水の供給が広範に止まる事態が頻発している。

ロシアはこのような大規模航空攻撃・極寒・停電の組み合わせを通じて、ウクライナ国民の心を挫き、米国の仲介で進行する和平交渉を有利に進めたいと思っているのだろう。ウクライナの人々にとって、これまでの全面侵略4年間でもっとも厳しい冬であることは間違いない。

しかし、私の暮らすキーウの街中を見回してみると、果たしてロシアの目論見通りとなっているとは言えない風景も広がっている。確かに、夜間に氷点下20度に達する日があるが、他方でそのような日が毎日続くわけでもない。数日間極寒が続いた後には、気温が0度まで上がる日もある。エネルギーシステムは著しく破壊されているのだが、同時にウクライナの電気作業員の方々は、日々昼夜を問わず復旧作業を続けており、電力状況の改善は毎日肌で感じられる。

例えば、ロシアの大規模空撃があった日の朝は、キーウではしばしば水も電気も暖房も止まるのだが、水の供給は概ね24時間以内には再開され、送電時間や暖房の提供も日を追うごとに改善される。攻撃から1週間も経過すれば、これらの状況は相当安定する（ただし、大体そのぐらいの時にロシアが次の大規模攻撃を仕掛けてくるのだが）。

ウクライナ市民は極寒の日々を凌ぐ術を会得している

さらには、ロシアが停電と寒さでウクライナの町々への攻撃を始めたのは3年前。大半のウクライナ市民は、それに対抗するためのノウハウをすでに身に付けている。

街中の飲食店や商店は、自前で購入した発電機を毎日稼働させて営業を続けているし、個々の市民もポータブル電源やモバイルバッテリーを購入し、それでスマホやノートパソコンを充電したり、電飾で室内の明かりを確保したりしている。また、屋内でコートを着たり、屋内で登山用寝袋で寝たり、ペットボトルにお湯を入れて簡易湯たんぽを作ったりして、極寒の日々を凌ぐ術も会得している。

この極寒のキーウで、今回もう1つ紹介したいのがウクライナ・ラーメンである。ウクライナにラーメンが登場したのは約10年前だが、新しい食べ物を好み、スープ料理全般に馴染みのあるキーウっ子の間で、ラーメンは急速に人気を博すこととなった。

ウクライナ・ラーメンは日本のラーメンとは異なる幾つかの特徴を持つ。まず、ウクライナの人々は、概して日本の人々ほど塩分の高い食べ物を好まないため、ウクライナ・ラーメンは日本のものより（いわゆる「あっさりラーメン」より）もしばしば塩味がずっと薄い。しかし、色々な食材で出汁をとる文化はあるため、塩分が薄くても、コクを十分に感じられるスープが出てくる。

ウクライナ・ラーメンの面白い特徴とは…

ただし、そこには落とし穴もある。ウクライナでは、ウクライナ料理の感覚から、ラーメンをスープ料理と受け止め、「スープが主、麺が従」だと認識している人が多く、結果、麺の具合に対する注意が不十分な店が少なくない。茹で過ぎでコシがすっかり失われた、ずんでれ状態の麺が供されることが多いのだ。言い換えれば、そのような麺認識が一般的な中で、それでもラーメンにおける麺の死活的重要性を深く理解している数少ないキーウのラーメン屋は、讃えるべき貴重な存在である。

また、ウクライナ・ラーメンのさらに面白い特徴は、ピンク卵である。キーウには、ラーメンを流行させた人気店「ラーメンVSマーケティング」という店があるのだが、そこが開業当初から、ラーメンにこのピンクの卵を入れていたことで、現在ウクライナ全土のラーメン屋の約半数では乗せられる卵はピンク色をしている。

日本のラーメンしか食べたことのない人なら、初見ではその鮮烈な色味にギョッとするかもしれない。しかし、恐るるなかれ、これはボルシチに入れられる、ウクライナで一般的な野菜「ビーツ」で作った酢により酢漬けにした味玉なのだ。

この酸っぱいピンク卵は、言うなれば、カレーのらっきょう、豚骨の紅生姜、唐揚げのレモンのような位置付けで、ラーメンの塩味に酸味を絡ませることで、料理に巧妙なひねりを加えるものであり、味の構成としては十分合理的だと私はみなしている。むしろこの酸味と塩味の組み合わせに慣れると、醤油ラーメンに醤油味の味玉が乗っている状況にこそ若干の疑問を抱き始めるようにすらなる。

この街の強靭さを感じる瞬間

この冬、この伝説のラーメン屋「ラーメンVSマーケティング」も、大型発電機に頼って営業を続けている。停電時には、店の外に置かれた発電機がぐわんぐわん鳴り響いている。また、発電機も常に安定して稼働するわけではなく、しばしば再起動が必要のようで、店内でラーメンを食べている最中に、電気が落ちて、店内が急に真っ暗になることが多々ある。しかし、お客さんはその暗闇の中でも黙々とラーメンを食べ続けるのだ。

私は、その瞬間に、この街の強靭さの片鱗を見る思いがする。寒さと暗闇を強制される侵略戦争の只中で、キーウっ子達は一杯のラーメンで胃を満たし、心を温めながら、日常を続けているのだ。

ところで、4年前の2月にロシアの全面侵攻が始まった時、「ラーメンVSマーケティング」も一時休業していた。だが、3月31日、ロシア軍がキーウ周辺から撤退し始めた時には、すぐさま営業を再開した。

「あなたにとってラーメンとは何か」

私は、同年4月に、ツイッター（当時）にてウクライナ語で「全面侵攻以降で、あなたの日常習慣に変化は生じた？」と質問したことがあるのだが、その時あるフォロワーが「それまではルーティンだったことが、今では運命の贈り物のように思うようになったことがある。例えば1杯のラーメンだ」とリプライしてくれた。彼は、再開直後の「ラーメンVSマーケティング」を訪れ、「忘れていたラーメンの香りと味が、とても嬉しかった」と書いていた。

今回、この記事の執筆に際して、その話をもう一度聞いて見たくなり、その方にメッセージを送ってみた。

彼の名は、オレクサンドル・コステンコ。かつて数か月間「ラーメンVSマーケティング」で働いていたことがあり、そこでラーメンの奥深さと、ラーメンを介した料理の哲学を学び、だからこそ全面戦争開始後にお店が営業を再開させた時には、特別な感慨を覚えたのだという。

コステンコさんは、今はウクライナ陸軍に入隊し、第100独立機械化旅団で小隊の隊長をしている。彼に「あなたにとってラーメンとは何か」と訊ねると、「現在凍てつき、残酷な攻撃で崩れている私の故郷キーウを象徴するもの」であり、「複雑でありながらシンプルな、日本の素晴らしい文化の一要素」であり、「平和だったキーウ、全面戦争前の生活の感覚を自分に取り戻してくれるもの」との答えをもらった。

ウクライナの人々が必死で自らの日常を維持している

彼は今でも、キーウを訪れる時はいつもラーメンを食べに行くという。最後にラーメンを食べたのは、「ラーメンVSマーケティング」の店長が、約3か月前に戦闘地帯でも食べられるようにと数十人分の簡易ラーメンセットを届けてくれた時で、受け取った時は「とても嬉しかったし、陣地から戻ってきた兵士たちにラーメンを作ってあげた」という。

この戦争には、日常がある。ロシアは、ウクライナの人々の日常を奪い、破壊したがっているが、ロシアがそれを実現できたのは、ウクライナの一部においてのみである。他の場所では、ウクライナの人々が必死で自らの日常を維持している。多大な犠牲と甚大な努力で私たちが守っているのが、この日常である。侵略の目的が日常の破壊なら、自衛の目的は当然それを守ることであり、キーウで見られるこの景色は、その自衛戦争の肯定的な結果なのだ。

氷点下20度のキーウで食べる、ピンクの卵の乗った一杯のラーメンは、ウクライナの人々が命を賭けて守っている、愛しき日常の象徴なのだと思う。

（平野 高志）