歌手の相川七瀬（51）が24日、インスタグラムを更新。56歳の若さで亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（しんや）さん（本名・山田真矢）を追悼した。

相川は「真矢さんは、新人の頃から私をとても可愛がってくれ、お兄ちゃんのような存在でした。仕事終わりにご飯を食べたり、地元のお祭りに連れていってくれたり、まだ若かった私の悩みは、いつも真矢さんに聞いてもらっていました」と真矢さんとの交流を複数写真や映像とともに回想。自身のツアーでもドラムを担当した真矢さんの姿に「真矢さんがドラムを叩く姿は、まだ小さかった次男に大きな影響を与え、ステージ袖で喰らいつくように見て夢中になり、ドラムを真剣にやるようになりました」という。

「元気だと思っていた真矢さんの病気の知らせは、9月のブラジルツアー中に知らされました。人知れず大病と闘いながら、ステージに立ち続けていたことを知り、言葉を失いました」と真矢さんの闘病を知った際のショックをつづり、「でもきっと、きっと、強い真矢さんのことだから、またステージに帰ってきてくれるはずだとファンの皆様と同様に私も信じて、心から待っていました」と振り返った。

続けて「真矢さんの状況について隆一さんが連絡をくれた時、事を理解出来ませんでした。ただ、もう真矢さんが連絡のつかない場所に逝ってしまったことに、行き場のない強烈な淋しさが募って、どうしようもなくなりました」と訃報に触れた率直な思いをつづり、「すぐにコメントが出来なかったのは 私にとって、真矢さんはあまりにも近く、大切な人で、言葉が見つからなかったからです。今、さよならを言うのは、とても難しい気持ちです」と説明。「真矢さんは、お疲れ様を言う時、電話を切る時、バイバイと言わず『またね！七瀬ちゃん』と優しい声でいつも言ってくれました。だから今は、いつも通りに私からも『またすぐね！真矢さん』と言いたいです。心からご冥福をお祈りします」と悼んだ。

真矢さんは、20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、25年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演したが、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。復帰に向けて療養を重ねていた。