入店…というか潜入？

日本の空の玄関口・羽田空港には、星の数ほどの空港グルメが存在します。ただし、その多くは堂々たる空港価格で、「コスパ良く腹を満たす」という観点ではなかなか厳しいのが現実です。そんななか、一般客がほとんど足を踏み入れないエリアに、市街地の食堂と同等、いや下手をするとそれ以下の価格で食事ができる場所を発見してしまいました。これはもう、通うという選択肢しかありません。

【写真】えっ…これが「羽田空港の死角にある激安ウマグルメ」驚愕の全貌です

その店は、国際線が発着する第3ターミナル近くのCIQ棟にあります。CIQとは、入国時に必要な税関・出入国管理・検疫などの総称です。そこに構えるのが「CIQ棟職員食堂」。名前の通り、空港職員向けの食堂ですが、実は一般利用も可能という裏ワザ的存在なのです。

ただし、普通のレストランのようにふらっと入れるわけではありません。ビル入口で守衛さんに食堂利用の旨を伝え、記帳を済ませて入庁証を発行してもらう必要があります。この入庁証は食堂利用限定で、他エリアへの立ち入りは厳禁です。また、滞在中は常に首から下げておく必要があり、ちょっとした潜入感すら覚えます。

しかし、その手続きを終えて食堂前に立った瞬間、景色は一変します。そこはまさに食のワンダーランドです。観光客向けのキラキラ演出はありませんが、定食、ラーメン、うどん、そば、カレーといった主力打線がずらりと並びます。肉ニラ野菜炒め、チキングリル、甘辛唐揚げ丼など、胃袋をわしづかみにするメニュー構成に思わず頬が緩みました。

そして価格を見て二度見どころか三度見です。定食は790円から、ラーメンは420円から、そば・うどんは340円からという衝撃設定でした。ここは本当に羽田なのかと疑いたくなる水準です。このとき筆者は、朝、ラーメン+ライスを食べてしまった自分を心の底から悔やみました。完全に配分ミスです。

「コレで1000円切り!?」スゴすぎる定食を食べた結果

散々迷ったあげく、「今日の特別定食」として店頭にサンプルが掲出されていた「ロースカツ定食」にすることにしました。いわゆる日替わりメニューで、950円です。この値段で、しかも羽田空港でトンカツが食べられるなんて。



羽田空港の「CIQ棟」（グルメ満二郎撮影）。



メニュー構成は鹿児島産カテキン豚を用いたロースカツとキャベツ、温玉やきんぴらなどから一つ選べる小皿、3つのサイズから選べるライス、そしてお味噌汁……ではなく豚汁です。最高です。小皿は温玉をチョイスし、ライスはもちろん、大以外選択の余地はありません（おかわりは有料です）。また、ドレッシングは大型ボトルで数種類がかけ放題という太っ腹仕様で、提供も数分と社員食堂らしいスピード感でした。

早速、カツを一口いただきます。アゴに労働を強いるほどのザックザク食感です。豚も分厚さ、食べ応えともにかなりあります。決して意識高くはありませんが、ガリガリのトンカツにソースをたっぷり漬けて、ご飯とともに掻き込む幸せを1000円以下で叶えてくれます。コレですよ、ロースカツの醍醐味は。「塩だけで食べろ」みたいな意識高い系じゃ味わえないんですよこの幸福は。箸休めに豚汁を飲むと、ネギをはじめ、かなり具沢山なことに気づきます。野菜たっぷりなので健康的です。

カツとキャベツを平らげたあとは、温玉をライスに乗せて即席温玉丼に移行します。安定と信頼のフィニッシュワークです。計算して温玉と米を残しておいた自分を褒めたい気分になりました。豚汁で締めるころには、なぜか心が落ち着き、ロースカツを食べたはずなのに妙に穏やかな気持ちになっていました。

食器をセルフサービスで片付け「CIQ棟職員食堂」をあとに。筆者が利用したのは14時すぎでしたが、利用は空港職員の方がほとんどだったものの、一部には一般の方もいたようです。ただ、あくまで本来の設置目的は「職員の方向け」なので、筆者のような一般の方が利用する際は、お昼のピークなどは外した方がスマートかもしれません。

そして帰り際、とんでもない情報を視界に捉えます。別の日の「今日の特別定食」のメニューに、タンドリーチキン＆エビフライカレー、ハンバーグ、ピリ辛モツ野菜炒めなどが並んでいたのです。ラインナップが本気すぎます。次回は朝ラーメンを我慢し、特別定食にラーメンを添える二段構えで挑もうと固く決意しました。