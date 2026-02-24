こちらは、音楽に合わせてアクロバティックな動きをする競技「ブレイキン」です。



おととしのパリオリンピックで新競技として行われ、金メダルを獲得するなど日本人選手の活躍が話題となりました。



こちらの選手、仙北市で暮らす13歳、中学1年生なんです。



小学生だった去年、世界大会のジュニア部門で見事優勝しました。



“世界一”の少年の素顔と、強さの裏にある家族の思いを取材しました。

＜ジュニア世界一 強みは「シルエット」と「ミュージカリティ」＞

県内3か所に教室がある、ストリートダンススクール、「イルスタジオ」。



4歳から50歳までの約240人が通っていて、多彩なジャンルのダンスを学んでいます。



小松大斗さん、13歳。



ダンス歴8年の中学1年生です。



音楽に合わせて即興で踊りを見せ合う対戦形式のストリートダンス競技、「ブレイキン」。



大斗さんは小学6年生だった去年、世界大会に初めて出場して15歳以下の部門で見事優勝。



ジュニア世界一に輝きました。



小松大斗さん

「なんか一番最初に友達とかに言った時は、全く信用されてなかったんですけど、でもなんか家族に言っても、なんかもうやっぱ自分が世界一っていう実感も家族もなかったので、それでなんかもう『え、本当？』みたいな感じなのが一番最初は多くて、だんだんなんか信じてもらえたら、『すげーなぁ』みたいな感じで言ってもらうことが結構多かったです」



大斗さんの強みが、シルエット＝形の美しさと、ミュージカリティ＝音楽性です。



ブレイキンではひとつひとつの技が注目されがちですが、大斗さんは技の正確さはもちろん、しっかりとした軸を感じる踊りと、その場で聴いた音楽を即興で表現する能力が世界レベルと言われています。

＜その素顔は…「みんなのムードメーカー」＞

仙北市で暮らす、大斗さん。



先生

「形からじゃあちょっと聞いていこうかな。どんな形の粒があったか、教えてほしいなと思います。お願いします」

大斗さん

「うーんと、おうせさんと、みやびさんと似ていて、ゴロゴロとして、やっぱなんかブツブツとした角のある感じの形でした」

みんな

「いいと思います」

先生

「何があるって言った？」

大斗さん

「角！」



体育以外の教科はちょっと苦手。



でも、積極的に発表をする、12人のクラスの中心的存在です。



「いただきます」「いただきます」



多い時は週5日、ダンスのレッスンに通っている大斗さん。



平日は帰宅が深夜0時を超えることもありますが、クラスでは常に元気いっぱいです。



牛乳一気飲み

「よーい、スタート！1、2、3、4、5、6、7、8、9！9！」



クラスメイト

「とても面白い性格で、みんなのムードメーカーみたいな存在になってます」

クラスメイト

「大斗は、優しくて、面白くて、教室をにぎやかにしてくれる感じがします」



記者

「大斗くんは普段どんなことをして盛り上げてくれるんですか、クラスを」

大斗さん

「うーんと…とにかく面白いことを言ってます」

記者

「例えば？」

大斗さん

「例えば、一発芸とか」



大斗さん

「一発芸、ペコちゃん」

みんな

「あはは…カットで」

大斗さん

「黒歴史だ」

「きょう理科で習った、鉱物のジョイマンいきます。鉱物～、鉱物～、僕の好きなもの好物！」

みんな

「カットだろこれ」



ダンスでもクラスでも、場を盛り上げることが大好きです。





＜しっかりダンスに向き合うために家族は必要な存在＞

ブレイキンを専門的に学べる教室は、県内にほとんどありません。



大斗さんは、学校の後、母親の車で1時間以上かけてスタジオに通っています。



同じ教室でダンスを習う兄の悠人さんと一緒です。



記者

「送迎大変じゃないですか」

母・晃子さん

「大変です。年とともに大変です」「私はバトルちょっと怖くて、なんだろう、ドキドキして見れないんですけど、動画とかで子どもたちが踊ってるのを見るのが、ただただ楽しみです」



記者

「2人性格似てるところとかあります？」

大斗さん

「真逆すぎてほとんどないですね。僕はモテないです。兄はモテます。これです」

記者

「お兄ちゃんそうなんですか」

悠人さん

「まぁまぁそれなりに。それなりに。恥ずかしいな」

記者

「恥ずかしい？」

悠人さん

「恥ずかしい」



元々ダンスを習っていた悠人さんの影響で、5歳の頃にダンスを始めた大斗さん。



6歳の時には、ブレイキンの代表的な技のひとつ「ヘッドスピン」を完全にマスターしました。



その翌年には、県外のイベントに飛び入りで参加して初優勝。



会場を盛り上げます。



その後、オリンピックの強化指定選手に選ばれ、合宿に参加するなどして、めきめきと成長を遂げました。



どちらもオリンピックの年に生まれた、悠人さんと大斗さんの兄弟。



悠人さんにとって大斗さんは、一番の理解者であり、永遠のライバルでもあります。



兄・悠人さん

「昔から結構センスあって、上手かったので、いつかはこう（世界一に）なるかなと思ってたんですけど、まさかこの年で来ると思わなかったっすね」

「やっぱ一緒に当たると嫌だなぁって思ったりしますね。1回負けてるので。結構恥ずかしいんですけど。まぁうまいので、これからも頑張っていきたいなと思ってます」



大斗さん

「家族っていう存在は、やっぱりなんかこう、フレンドリーだけど、ちゃんと家族としての感謝っていうリスペクトを持ったうえで、やっぱりこう感謝を毎日忘れずに、しっかりダンスに向き合っていくっていうために必要な存在だと思います」



大斗さんは今月28日から2日間、東京で行われる全日本選手権に出場します。



大会の別の部門には悠人さんも出場する予定で、兄弟そろっての優勝を目指しています。



大斗さん

「将来の夢は、下の子たち、僕が大きくなって、下の子たちにたくさん、僕をきっかけとかにして、ダンスやりたいとか、すごいみたいな感じに思ってもらうきっかけになってほしい、ビーボーイになりたいなって思います」



全日本のその先は、再び世界へ。



日の丸を背負って夢舞台に立つ日を大斗さんは目指します。