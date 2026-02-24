2月22日、矢口真里がInstagramを更新した。

【写真】長崎の街を満喫する笑顔SHOTも公開

矢口は、自身のInstagramアカウントにて、「先日、 長崎のロケでゆうちゃんに会えました」「こんなに喋ったの久しぶりかも」「贅沢で最高の時間でした 本当に楽しかったです！！！」とコメントすると、自身と同じくモーニング娘。のOGである中澤裕子との2SHOTを公開。

続けて、「こんな素敵な機会を作っていただけた番組に感謝ですね」「ありがとうございました！！ 放送はまたお知らせします」「ちなみにゆうちゃんを駅まで送った後、 長崎のランタンを見に連れてっていただきました」「皿うどんも美味しかったです！！ またプライベートでも長崎行きたいな」と綴ると、長崎の街を満喫する様子も掲載していた。

この投稿に対して、ファンからは、「可愛い」「たくさんお話しできて良かったね！」「まりっぺと裕ちゃんのコンビ最高」「お二人全然変わらない」「大好きな2人」といった声が寄せられていた。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、4歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより