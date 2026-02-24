全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の寿司店『弁天山 美家古（みやこ）寿司』です。

受け継がれた江戸前の仕事が口中でひとつになる至福

澱みない仕草でテンポよく握られて、目の前にポンと出される。姿形のいい握りに思わず見惚れてしまう。

ここは浅草、弁天山美家古寿司。江戸前寿司の始祖、華屋与兵衛の流れを汲む店で修業を重ねた初代・金七が開業したのが慶応2年。以来まもなく160年、江戸前寿司の技法を磨き、守り続けている。

今どきの寿司との違いを言うなら「生ものを生々しく握るのではなく、可能な限り寿司ネタに仕事をして、そこに煮切り醤油をして食べていただく」（5代目・内田正さん）となる。

浅茅8800円

『弁天山 美家古（みやこ）寿司』浅茅 8800円 ネタには仕事がされ、煮切り醤油や煮ツメで味がついているから、間を置かず、そのまま口に放り込めばいい。シャリがほどけて重なり合う

昆布締めの平目に、才巻エビ、穴子や煮イカ、小肌、玉子焼まで、どのネタにも一つひとつ丁寧な仕事がされている。

「酢飯、仕事をした寿司ダネ、新鮮なわさび、煮切り醤油。この4つのバランスでおいしさを最大限に引き出します」とは6代目・山下大輔さん。

色をつけずにやさしく煮られた穴子に煮詰めがさっとのる。1枚15分かけてふんわり焼かれた玉子焼、キリッと酢〆された小肌の塩梅もたまらない。

老舗の佇まいも魅力だが、敷居はまったく高くない。目で舌で、心ゆくまで味わいたい。

『弁天山 美家古（みやこ）寿司』

［店名］『弁天山 美家古（みやこ）寿司』

［住所］東京都台東区浅草2-1-16

［電話］03-3844-0034

［営業時間］12時〜14時半（14時LO）、17時〜21時（20時LO）、日・祝：12時〜18時（17時LO）

［休日］月・第1、第3日

［交通］地下鉄銀座線ほか浅草駅7番出口から徒歩3分

