ふたなしで、すぐ音の世界へ。軽くて頼れるANCモデル【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
小型で高性能。毎日に寄り添う【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
ジェービーエルのワイヤレスイヤホンは、シリーズで初めてアクティブ・ノイズキャンセリングを搭載し、ブランド独自の遮音性の高いハウジングデザインと組み合わせることで、静寂の中で迫力あるプロ・サウンドを楽しめるモデルだ。外耳道をしっかり密閉するバッズ型デザインを採用し、音楽や動画への没入感を高めながら、前モデルより本体を1.7ミリメートル小型化したことで、女性や耳の小さい人にも快適にフィットする。
通話性能も進化し、4つのビームフォーミングマイクが声をクリアに拾い、オンライン会議や授業でも快適に使える。必要な外音だけを取り込める「アンビエントアウェア」や、会話時に便利な「トークスルー」にも対応し、シーンに合わせて自然に切り替えられる。
シリーズで好評だったふたなしの充電ケースはそのまま継承し、スムーズにイヤホンを取り出せるアイコニックなデザインを維持している。マルチポイントにも初対応し、スマホとPCなど2台のデバイスを同時接続できるため、テレワークやオンライン学習にも使いやすい。
ベーシックなモノクロからピンクやブルーまで幅広いカラー展開で、ギフトにも選びやすい一台だ。
