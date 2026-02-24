「なんてきれいに整頓されてるの！」米フィギュア女子選手の選手村ルームツアーが話題「めっちゃ几帳面」【冬季五輪】

米国代表のアンバー・グレンはフリーの演技も話題を呼んだ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪も無事閉幕。冬のスポーツの祭典、多くの国のアスリートたちが真剣に競技に取り組む姿勢が人々の感動を呼んだ。

そんな中でほかの選手へのホスピタリティあふれる姿勢が話題となった選手もいる。

【動画】本当に几帳面！アンバー・グレンが明かした選手村のルームツアーの様子

女子フィギュア米国代表のアンバー・グレンは金メダル候補とされたがSPでまさかの失速。13位と出遅れたが、その後のフリーで圧巻の演技を魅せ、5位入賞を果たしていた。

フリーでは銀メダルに終わった日本代表の坂本花織の泣いた姿をカメラマンに撮らせないようにガードするなど、国を越えた絆も話題を呼んだ。

注目アスリートのグレンは五輪終了を記念して、自身のTikTokで選手村の自室を公開した。