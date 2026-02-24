「なんてきれいに整頓されてるの！」米フィギュア女子選手の選手村ルームツアーが話題「めっちゃ几帳面」【冬季五輪】
米国代表のアンバー・グレンはフリーの演技も話題を呼んだ(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪も無事閉幕。冬のスポーツの祭典、多くの国のアスリートたちが真剣に競技に取り組む姿勢が人々の感動を呼んだ。
そんな中でほかの選手へのホスピタリティあふれる姿勢が話題となった選手もいる。
女子フィギュア米国代表のアンバー・グレンは金メダル候補とされたがSPでまさかの失速。13位と出遅れたが、その後のフリーで圧巻の演技を魅せ、5位入賞を果たしていた。
フリーでは銀メダルに終わった日本代表の坂本花織の泣いた姿をカメラマンに撮らせないようにガードするなど、国を越えた絆も話題を呼んだ。
注目アスリートのグレンは五輪終了を記念して、自身のTikTokで選手村の自室を公開した。
公開された動画ではきれいにベッドメイクされた自室や愛用の飲み物、リカバリー道具やメイク用品、バスルームに至るまできちんと整頓された部屋の様子が伝わってくる。
動画内ではもともと部屋になかったラックを選手団が設置してくれたと明かし、短い期間ながらハードな日程を心地よく過ごせるような工夫が要所に凝らされていることがわかる。
この部屋の様子が公開されるとSNS上でも「なんてきれいに整頓されているの！」「めっちゃ几帳面」など反響が拡がっている。
