ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ日本代表・平野歩夢さんは2月23日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：平野歩夢さん公式Instagramより）

写真拡大

ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード男子ハーフパイプに日本代表として出場した平野歩夢さんは2月23日、自身のInstagramを更新。イタリアで撮影した最新ショットを公開しました。

【写真】平野歩夢の格好いい姿

「早くよくなることを祈ってます」

「みなさまのサポートのおかげでこの地に立つことができました。ここから、また気持ちを新たに自分らしく進んでいきます」とつづり、自身の写真を1枚載せている平野さん。イタリアにあるミラノ大聖堂の前で撮影した格好いい姿で、力強いまなざしが印象的です。

コメントでは、「歩夢くんの思いは伝わっています　素晴らしいです」「いつ見てもかっこええ」「人間の底力を学びました」「早くよくなることを祈ってます」「感動をありがとうございました」「まだまだ進化する平野選手を楽しみにしています」「凛々しく力強い眼差しはすでに“明日”を見ているのでしょうか」などの声が上がりました。

決勝では7位に

複数箇所の骨折と打撲を負いながらも、五輪2連覇を目指し、今回出場した平野さん。男子ハーフパイプ決勝は7位という結果でした。けがの完治後のさらなる活躍が期待されます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)