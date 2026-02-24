「人間の底力を学びました」平野歩夢、ミラノでの最新ショットに「いつ見てもかっこええ」「凛々しく力強い」
ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード男子ハーフパイプに日本代表として出場した平野歩夢さんは2月23日、自身のInstagramを更新。イタリアで撮影した最新ショットを公開しました。
【写真】平野歩夢の格好いい姿
コメントでは、「歩夢くんの思いは伝わっています 素晴らしいです」「いつ見てもかっこええ」「人間の底力を学びました」「早くよくなることを祈ってます」「感動をありがとうございました」「まだまだ進化する平野選手を楽しみにしています」「凛々しく力強い眼差しはすでに“明日”を見ているのでしょうか」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】平野歩夢の格好いい姿
「早くよくなることを祈ってます」「みなさまのサポートのおかげでこの地に立つことができました。ここから、また気持ちを新たに自分らしく進んでいきます」とつづり、自身の写真を1枚載せている平野さん。イタリアにあるミラノ大聖堂の前で撮影した格好いい姿で、力強いまなざしが印象的です。
決勝では7位に複数箇所の骨折と打撲を負いながらも、五輪2連覇を目指し、今回出場した平野さん。男子ハーフパイプ決勝は7位という結果でした。けがの完治後のさらなる活躍が期待されます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)