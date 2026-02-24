グルメが魅力的だと思う「秋田県の道の駅」ランキング！ 2位「ふたつい」を抑えた1位は？【2026年調査】
2月の冷え込みが続く今の時期は、地元の食材を生かした温かいご当地グルメや、冬の味覚を求めてドライブへ出かけたくなります。産直野菜やその土地ならではの食事が楽しめる「道の駅」は、旅の目的地としてますます注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ふたつい（能代市）／20票米代川を望む景観豊かな道の駅です。館内の「koikoi食堂」では、地元・二ツ井町のご当地麺として知られる、みそベースの「ザザーメン」などが人気メニュー。また、軽食コーナーではソフトクリームなども楽しめます。地域の食材と独自のメニュー構成が、ドライブ客からも支持を得ています。
回答者からは「名物は地元の名物ラーメン『ザザーメン』や、能代の特産『鶴形牛のローストビーフ丼』など本格派メニューが揃っています」（20代男性／福井県）、「グルメが魅力的なので選びました」（20代女性／三重県）、「特徴的な木造の建物の中でしっかりとお腹を満たせる他、アイスやクレープなどスイーツが魅力」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：あきた港（秋田市）／34票ポートタワー「セリオン」がそびえる、秋田の海の玄関口に位置する道の駅です。新鮮な海の幸はもちろん、名物として親しまれているのが「うどん・そば自販機」。かつて港の近くで愛された懐かしの味が、2月の海風で冷えた体を優しく温めてくれます。地上100mの展望台から冬の日本海を眺めながら、秋田ならではの食を楽しめる点が支持されました。
回答者からは「おすすめする理由は、秋田の海の幸を存分に味わえる点です。秋田港に隣接しているため、新鮮な魚介を使った海鮮丼や寿司、ハタハタ料理などが楽しめます。また、稲庭うどんなど秋田名物もそろっており、観光客でも地元の味を手軽に満喫できます。併設のポートタワーからは日本海や男鹿半島を一望でき、景色とグルメの両方を楽しめるのも大きな魅力です。食事・買い物・観光が一度にできる満足度の高い道の駅です」（30代女性／岩手県）、「海鮮料理や秋田の名物グルメが充実しており、地元の新鮮な食材を使った料理が楽しめるためです。施設も広く、食事だけでなくお土産選びも楽しめる点が魅力だと感じました」（40代男性／新潟県）、「日本海に面しているため海鮮系メニューが充実しており、特にハタハタや旬の魚介を使った料理が魅力的。展望施設も併設されていて観光と食事を同時に楽しめる点も評価できる。地元食材を活かした加工品も多く選ぶ楽しさがある」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
