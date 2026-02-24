シチズン時計は、豊富なカラーバリエーションが人気の「シチズンコレクション」TSUYOSA（ツヨサ）から、時計のデザインにアートとユーモアを融合させるフランスの「seconde/seconde／（セコンド／セコンド／）」との初のコラボレーションモデルを、世界限定3600本で2月21日に発売した。



「『CITIZEN Collection』TSUYOSA seconde/seconde/コラボレーションモデル」

新モデルでは、seconde／seconde／の着想により、「TSUYOSA」の名前から連想される「力」や「強さ」の象徴として、分針を「刀“KATANA”」のデザインで表現している。また、日本のポップカルチャーで広く親しまれているゲームの世界観も掛け合わせて、伝統的な刀の形状を敢えてピクセル化することで、独創的なデザインに仕上げています。インデックスは刀でシャープに切られたようなユーモラスなデザイン。文字板と刀のさや部分は、ブルーで統一し、針とインデックスのポップなデザインを強調しています。バンドの中留には刀筋をイメージした模様が施されており、裏ぶたには、seconde／seconde／によるメッセージ“Being smaller has never stopped Minutes from slicing Hours into pieces”が入っている。限定本数3600本は、存在感のある刀がインデックスを切り刻む様子からインスピレーションを受け、1時間を細かく刻んだ3600秒に由来している。細部にまで遊び心とメッセージが込められた特別なコラボレーションモデルとなっている。

このモデルについて、seconde／seconde／のアーティスト兼時計カスタマイザーのロマリック・アンドレ氏は、「『対極の融合による強いコントラスト』を意識して作品づくりに取り組んでいる私にとって、シチズンとのコラボレーションは、非常に刺激的な経験。フランス人の私と、日本を代表する歴史と伝統を持つシチズン。一見、正反対に見える者同士が手を取り合うことで、素晴らしいコラボレーションが生まれる」とコメントしている。

［小売価格］7万3700円（税込）

［発売日］2月21日（土）

シチズン時計＝http://www.citizen.co.jp/