「2人とも笑顔が最高！」坂本花織&中井亜美のメッセージ動画に反響続々…「最後まで号泣でした」【冬季五輪】

坂本と中井のメッセージ動画が公開され、反響が寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルは、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルを獲得し、日本勢2人が表彰台に上がった。金メダルは米国のアリサ・リウが獲得した。

日本スケート連盟の公式インスタグラムでは「坂本花織選手と中井亜美選手からメッセージ」として、坂本と中井のメッセージ動画を公開した。

2人は「メダルとりました！たくさんの応援ありがとうございました」と笑顔で語りかけ、「グラッツィエ（ありがとう）ミラノ・コルティナ2026」と、感謝の思いを述べた。

これには「お二人とも本当におめでとう」「TV越しで観ていてとてもファンタスティックな五輪になりました」「素敵」「フィギュア、一つ一つの演技、最後まで号泣でした」「2人とも笑顔が最高！」「これだけの結束力と想いの強さがあったからこその結果を引き寄せた世界に誇るチームJapan」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]