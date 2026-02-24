

「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」

明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズから、「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」を半期の定番品として、3月2日から全国で発売する。

「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」は、爽やかな香りと甘さのバランスが絶妙なやさしいミント感のアイスに、パリパリ食感のチョコチップを組み合わせた。ミント好きのチョコミン党の人にも満足してもらえる味わいに仕上げつつも、清涼感をマイルドに仕立てているため、チョコミント初心者の人にもおすすめとのこと。

「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドは、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「同 抹茶」「同 チョコクッキー」の定番フレーバー3品に加え、半期ごとのフレーバーを追加した4フレーバーを定番フレーバーとして展開している。今回、その半期の定番フレーバーとして、シーズンフレーバーの中で最も多く登場している超人気フレーバー「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」を発売する。

同商品の発売を通じ、より多くのフレーバーを提供することで、「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドのさらなる成長を図るとともに、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］3月2日（月）

明治＝http://www.meiji.co.jp/