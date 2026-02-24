鈴木紗理奈、16歳イケメン高身長息子との2ショット公開！ 「シングルママで奮闘」「高額な学費を払う」
タレントの鈴木紗理奈さんは2月23日、自身のInstagramを更新。成長した息子とのツーショットを公開しました。
【写真】美男美女のツーショット
「私はどうやら愛情深い性格のようで若い頃はそれが故に孤独を抱え勝手に傷ついてた。リオトが生まれた日多幸感に包まれ、大号泣して以来 わたしはこの子の母親になる為にこれまでの人生があったんだと腑に落ち、満たされた」とつづっています。
さらに「シングルママで奮闘する日々は自分自身の学びと成長でしかなく、ここでは経緯を省くのだけれどインターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」「16歳のリオトは自分の夢に向かい歩きはじめ、わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ、彼の勇気と自信を更に強固にするための丁寧なコミュニケーションそして、更に高額になった学費を払う事。笑」と、金銭事情も明かしています。
今回の投稿には本記事執筆時点で8万件を超える「いいね！」の反応が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ」鈴木さんは「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と報告し、息子とのモノクロツーショットを1枚載せています。鈴木さんよりも身長が高くなった息子の肩に手を置き、格好いい雰囲気の写真です。息子の顔にはモザイクが施されているものの、イケメンなオーラが漂っています。
「もうこれ以上筋肉痛で無理!!っていうほど遊んだ」2025年8月14日には夏休みを満喫する息子とのツーショットなどを公開していた鈴木さん。北海道で「もうこれ以上筋肉痛で無理!!っていうほど遊んだ」ようです。気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
