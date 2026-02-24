エービーシー・マートは、「ABC SELECT」と「HAWKINS」から、新生活を迎える春にピッタリのシューズコレクションを発売する。



「PUFF LOAFER 1.5」

「ABC SELECT」からは、包み込まれるようなもっちりフィットが魅力の「PUFFパンプス」のNEWモデルが登場。やわらかな履き心地と上品なデザインで、セレモニーやオフィスシーンにも自然になじみむコレクションとなっている。



「CHERIE 6.5」



「DAHLIA 5」

「HAWKINS」からは、フェミニン×カジュアルでおしゃれを楽しめる「フェミカジスニーカー」が新登場。きちんと感と抜け感を兼ね備え、普段のコーディネートを華やかに仕上げてくれる。



「PUFF HEEL LFR 3.5」



「PUFF PTD ST 4」

今回新たに登場する「PUFFパンプス」は、アッパー全面にクッションを入れた柔らかい履き心地を実現し、卒業式や入学式などのセレモニーシーンはもちろん、新生活のスタートやオフィスカジュアルまで、さまざまな場面で活躍する。履き心地はもちろん、上品な佇まいで足元から自信をくれる一足に仕上がった。



「EILEEN」



「LYDIA 7」

また、「フェミカジスニーカー」は、“きちんと見え”を叶えるコレクションとして登場する。ヒールアップスニーカーや厚底スニーカー、ロープロスニーカーまで、幅広いデザインを展開。クールなスタイリングのアクセントとしても映え、さりげなく女性らしさをプラスしてくれる。





ABCマートでは、春のおでかけにもぴったりのラインアップで、軽やかな季節の装いを足元からアップデートする。

［小売価格］

PUFF LOAFER 1.5：6050円

PUFF HEEL LFR 3.5：6490円

PUFF PTD ST 4：6490円

CHERIE 6.5：7590円

DAHLIA 5：7590円

EILEEN：7150円

LYDIA 7：9350円

（すべて税込）

エービーシー・マート＝https://www.abc-mart.net/shop