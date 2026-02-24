協同乳業は、「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」を3月23日から全国のスーパーで発売する。また、日々多くの消費者に愛飲されている乳飲料「大地と酪農の恵み」についても、3月下旬から期間限定でニッポンエールパッケージを発売する。

今回発売する「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」は、JA全農（全国農業協同組合連合会）、協同乳業が協業し、国産農産物の価値創造／発信をテーマに開発した、国産農産物にエールを送る“ニッポンエール”ブランドの新商品となっている。

ニッポンエールプロジェクト第7弾では、「北海道酪農応援 〜牛乳・乳製品の消費拡大〜」をテーマに、春休みやゴールデンウィークなどの学乳休止による生乳消費が減少する期間の牛乳乳製品の消費拡大を目的としており、同商品も北海道産の乳製品を使用している。

「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」は、牧場で食べるような味わいをイメージした、ミルクのコクのある風味とすっきりした口どけを楽しめる。北海道乳製品を絶妙なバランスで配合し、素材の旨みを丁寧に引き出すことで、ひと口目から優しい乳の甘味が感じられつつ、ジェラートならではの軽やかな後味を表現している。



「大地と酪農の恵み×ニッポンエールパッケージ」

「大地と酪農の恵み」には、北海道産の乳製品をブレンドしている。「大地と酪農の恵み×ニッポンエールパッケージ」では、北海道酪農応援プロジェクトを、パッケージへプリントすることで、消費者に国内の生乳生産量と需要量の認識を高め、生乳消費が減少する時期に消費を促すことを目的とし、今回プロジェクト商品としてエントリーした。

［小売価格］

メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート：194円

大地と酪農の恵み×ニッポンエールパッケージ：オープン価格

（すべて税込）

［発売日］

メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート：3月23日（月）

大地と酪農の恵み×ニッポンエールパッケージ：3月下旬〜5月中旬（予定）

協同乳業＝http://www.meito.co.jp/