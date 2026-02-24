

「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO」

パイロットコーポレーションは、建築現場における墨付けなどのマーキング作業に特化した建築用シャープペンシル「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO（マーカーズペンシル 2.0mm ドクターグリッププロ）」を、3月1日から工具専門店およびホームセンター工具売り場で発売する。

現在、建築・土木現場で使用される墨付けなどのマーキング用のツールには、過酷な現場環境に耐えうる耐久性と、正確な墨付けを実現する機能性との両立が強く求められている。今回発売する建築用シャープペンシル「マーカーズペンシル 2.0mm ドクターグリッププロ」は、1991年の発売以来「疲れにくい筆記具」の代名詞として愛され続けてきた筆記具シリーズ「ドクターグリップ」のボディをベースに、建築現場で木材などに印を付ける用途のためにブラッシュアップしたプロ用ツールとなっている。

筆記具メーカーのノウハウを活かして、木材やコンクリートへの確実な墨付けを実現し、過酷な建築現場での利便性を高める機能性を加えた。木材やコンクリートへの墨付けに適した、折れにくく濃い筆記が可能な2.0mm芯を搭載。現場での不意の落下を考慮し、想定される高さからの落下実験を繰り返し行い、変形しにくい強度の高い厚肉の口金設計を採用した。「ドクターグリップ」の代名詞である人間工学に基づいた太軸のボディに、屋外の過酷な環境に耐えうるエラストマー材の「ハードグリップ」を採用することで滑りにくく、安定したマーキングをサポートする。ボディカラーは、定番のブラック、現場で目を引くレッド、個性が光るバイオレットの3色をラインアップした。

新商品は、現場における様々なニーズに対応し、建築現場での使用に特化した同社プロ向け筆記具「PILOT 超技（CHO−WAZA）」シリーズとして展開する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月1日（日）

パイロットコーポレーション＝https://www.pilot.co.jp/