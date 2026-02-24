伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取り組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、同プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール ミルク＆あまおう」を、3月16日に新発売する。

同プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動。伊藤園は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に同プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発している。

近年、酪農家戸数や新規就農者の減少など、日本の酪農を取り巻く環境は厳しさを増している。日本の生乳生産の約6割で、乳製品供給の中核を担う北海道は、まさに日本の酪農を支える重要な産地。そこで同社は「北海道酪農応援」〜牛乳・乳製品の消費拡大〜をテーマに新商品「ニッポンエール ミルク＆あまおう」を発売する。北海道産生乳と甘みと酸味のバランスのすぐれた福岡県産あまおうを使用し、いちごの風味とまろやかなミルク感を楽しめる清涼飲料水となっている（果汁1％）。同製品を通じて、北海道産生乳と福岡県産あまおうの魅力を全国に届けることで販売拡大にもつなげ、酪農家といちご農家を応援する。

今後も同社は、JA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献していく考え。

［小売価格］259円（税込）

［発売日］3月16日（月）

伊藤園＝http://www.itoen.co.jp/