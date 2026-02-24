カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、青い海の幸の味わいをイメージした「青いじゃがりこシーフード味」を2月24日から全国のローソン店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。

「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し発売30周年を迎えたロングセラー商品となっている。

「青いじゃがりこシーフード味」は、2024年にローソン店舗限定商品として初めて発売した。鮮やかな青色のスティックという、これまでにない見た目が大きな驚きを呼び、発売直後からSNSを中心に話題となった。

「見た目はやばいけど味はうまい」（一部抜粋）といった声をはじめ、色に驚きつつも味わいを評価する消費者の反応が多く寄せられている。

昨年は、こうした話題性とシーフードの味わいが支持され、数量限定商品でありながら非常に好評となった。再販の要望も多く寄せられたことから、今回、数量限定での再発売が実現した。見た目のインパクトとおいしさのギャップが楽しめる、驚きの“青いスティック”として再び提供する。

商品特長は、「じゃがりこ」ブランド初の青いスティック。魚介のうま味をぎっしり詰め込んだコク深い青い海の幸の味わいを、味覚と視覚で楽しめる。パッケージは、シーフード味の世界観を表す“海”の青を基調に、イカや貝などのモチーフを散りばめた。中身と同じ青いスティックを描き、思わず二度見してしまう見た目の驚きと、海の味わいへのワクワク感を表現している。

［小売価格］210円前後（税込）

［発売日］2月24日（火）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp/

「じゃがりこ」公式ウェブサイト＝https://www.calbee.co.jp/jagarico/