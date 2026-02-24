京王電鉄とレストラン京王、キユーピーは共同で、宿泊できる体験型社会教育施設「高尾の森わくわくビレッジ」（以下、わくわくビレッジ）で、「みんなで考える食育共創プロジェクト」を開始する。

同プロジェクトは、施設を訪れた子ども・若者と一緒に、未来の食卓を考える「共創」をコンセプトとしている。3月8日から、わくわくビレッジ内「カフェテリアろんたん」で、子どもたちが自ら触れ、遊び、考える仕掛けを盛り込んだ「参加型展示」を常設する。また、キユーピーのプラントベースフードブランド「GREEN KEWPIE（グリーンキユーピー）」の商品を使い、誰もが同じ食卓を囲む喜びを分かち合える新メニュー5品を販売する。これによって、「学び（知る）」から「体験（食べておいしい）」・「発信（伝える）」へシームレスにつながる新たな喫食体験・新たな食育モデルを創り上げることを目指している。



「プラントベースフード」イメージ

わくわくビレッジでは、「みらいにもっとわくわくを」を事業コンセプトとして、これまでも次世代を担う子ども・若者にさまざまな体験を通じて創造性や社会性を育む機会を提供してきた。今回のプロジェクトでは、食嗜好が多様化する中、プラントベースフードの食体験を通じて“おいしい未来のキッチン”について考え、食のおいしさ・楽しさを学び伝える機会を提供する。

京王グループとキユーピーは、このプロジェクトを通じ、子ども・若者が主役となってサステナブルな未来を考える機会を、施設を訪れる消費者とともに創り上げていく。

京王電鉄＝http://www.keio.co.jp/

レストラン京王＝http://www.res-keio.co.jp/

キユーピー＝http://www.kewpie.co.jp/