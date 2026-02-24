【ニューヨーク＝山本貴徳】カナダ首相府は２３日、カーニー首相が２６日から３月７日の日程でインド、オーストラリア、日本を訪問すると発表した。

昨年３月の首相就任後、訪日は初めてとなる。

発表によると、カーニー氏は３か国を「インド太平洋地域における最も強力なパートナー」と位置づけ、経済と安全保障の両面で連携を強化する方針だ。貿易の多様化や投資誘致を通じ、経済基盤の強化を図る。

東京では高市首相と会談し、クリーンエネルギー、重要鉱物、食料安全保障分野での協力拡大を協議するほか、「自由で開かれたインド太平洋」を支える安全保障面での連携についても意見交換する。

最初の訪問先となるインドではナレンドラ・モディ首相と会談し、貿易拡大に加え、人工知能（ＡＩ）を含む先端技術やエネルギー分野での協力強化を協議する。豪州ではアンソニー・アルバニージー首相と会談し、防衛や海洋安全保障、重要鉱物、先端技術分野での連携強化を話し合う。

カーニー氏は声明で、「貿易を多様化し、新たな投資を呼び込むことで、労働者と企業に新たな機会を創出する」と強調した。