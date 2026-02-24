２３日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「夫に間違いありません」では、クズ過ぎる夫・クズッキーこと、一樹（安田顕）が、ついに驚きの場所にまで出現。ネットでは呆れ果てる声が上がっている。

この日の「夫に間違いありません」では、聖子（松下奈緒）と紗春（桜井ユキ）が、お互いの秘密を握りあっている状態に。週刊誌記者の天童（宮沢氷魚）は、「手を組もう」といってきた紗春を得意の二枚舌で利用し、一樹を探し出すことに協力させる。

紗春は、一樹の母で認知症を患っているいずみ（朝加真由美）に接近。紗春に心を許しているいずみは、一樹が頻繁に自分が通う老人ホームに面会に来ていることを告げてしまう。

その情報を得た天童は、一樹が来るはずだという老人ホームの発表会に行くが、事前受付がなされておらず、中には入れない。

一方の聖子は、引き出しの中のポチ袋が減っていること、いずみの金遣いが荒くなっていることから、一樹がいずみに近づいていると察知。発表会の日に一樹が来るのではないかと、老人ホームに向かう。

果たして、一樹は老人ホームに出現。いずみから小遣いをもらっていた…。

一樹が勝手に家を出て失踪したことから始まった今回の騒動。保険金はそのままもらっておけと聖子に助言したり、アパートや生活費なども聖子に援助してもらっておきながら、再びホステスに入れあげ、金づるにされていると分かった瞬間に、アクシデントとはいえ、ホステスを殺害。その後もパチンコや飲み屋に通うことは辞めず、更生するかけらも見えない。

警察から逃げまわる一樹は、ついに認知症の母のホームにまで出現し、小遣いまでもらっていたというクズっぷり。ネットでも「クズッキーはまったく…」「聖子さんはクズッキーと繋がる証拠をとにかく消した方がいい。クソ夫のことなど見捨てなさい」「年老いた母に金せびるとか本当にクズだな」「げ、本当にクズッキーだった。素のままで来た」「考え得るクズを全て詰め込んだクズ濃縮還元みたいなクズッキー」などの声が殺到していた。

この一樹、結果、老人ホームで天童に見つかるが、いずみが天童にかみつき、その間に逃亡成功。今後はどこに出現するのか…。